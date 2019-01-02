Mate 20 Pro akıllı telefonunu Ekim ayında Londra’daki bir açılış etkinliğinde duyurduktan sonra şirket, akıllı telefonu kendi pazarında satmaya başladı. Geçen hafta ise şirket, 2018 yılı için akıllı telefon gönderilerinin yaklaşık olarak 200 milyondan fazla olduğunu ifade etti. Sadece bir kaç ay önce piyasaya sürülen Huawei Mate 20 serisinin 5 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Şu anda, akıllı telefon sadece Çin pazarından satın alınabiliyordu. Fakat şu anda satışı yapılan tüm renk seçenekleri ve çeşitleri “Tükendi” ibaresini görmek mümkün. Ayrıca mevcut renkler Parlak Siyah, Safir Mavi, Kiraz Pembesi, Zümrüt Yeşili ve Seherbaz‘dır.

Şimdi ise, Huawei Mate 20 Pro’nun yaklaşmakta olan iki farklı renk çeşidinin olduğu sızdırıldı. Raporlara göre, telefon ayrıca Gül Kırmızısı (Fragrant Red) ve Kuyrukluyıldız Mavisi (Comet Blue) renk çeşitlerinde sunulacak. Ancak şirket henüz lansman tarihini resmen açıklamadı.

Teknik özelliklere gelince Mate 20 Pro, 3120×1440 piksel ekran çözünürlüğü ile çentikli 6.39 inç QHD+ AMOLED ekrana sahip. İçerisinde, cihaz 7nm FinFET teknolojisi kullanılarak üretilen şirketin kendi Kirin 980 yonga seti tarafından çalıştırılıyor. 8GB RAM ve 256GB’a kadar genişletilebilir depolama desteğinin yanı sıra 128GB dahili depolama ile birlikte gelmektedir.

Fotoğraf çekimi için, Leica ortak tasarlanmış üçlü kamera kurulumu telefonun arka tarafında yer alıyor. f/1.8 diyafram açıklığında 40 megapiksel ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığında 20 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve f/2.4 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom’lu OIS özellikli 8 megapiksel telefoto lens içerir.

Ön tarafta ise telefon f/2.0 diyaframı ile 24 megapiksellik RGB selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ekranın üstündeki büyük çentik içine yerleştirilmiş kamera sensörleri, 3D yüz kilidi açma özelliğinin yanı sıra farklı sensörlerle de eşleştirilmiştir.