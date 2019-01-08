Üreticilerin üstesinden gelemediği önemli zorluklardan biri, Lityum İyon pilin cihazlarda kullanılmasıdır. Bir alternatif bulunana kadar, akıllı telefonumuzu ve diğer cihazlarımızı her zaman şarj etmenin zorluğuyla başa çıkmak zorunda kalacağız. Akıllı kol saatleri düşük güç tüketimi nedeniyle genellikle daha uzun pil ömrüne sahip olsa da, bir noktada da yine de onları şarjlı tutmanız gerekir. Ancak buna çözüm olarak Matrix endüstrisi tarafından üretilen en son Matrix PowerWatch 2 modelini satın alabilirsiniz.

PowerWatch 2, tamamen bileğinizden yayılan vücut ısısı ile çalışan bir akıllı saat olarak CES 2019’da tanıtıldı. Bu ikinci nesil saat, önceki modeldeki ekranın siyah beyazda, 1.2 inç renkli ekrana yükseltilmesini içeren ve beraberinde daha fazla özellik ile birlikte geliyor. Yeni model aynı zamanda, bilek üzerine sarılıyken ve güneş enerjisi şarjı sırasında vücut ısısı kullanan termometrik şarjı da destekliyor. Böylece, akıllı saatlerinizi hiçbir zaman şarj etmeniz gerekmez.

Kayışlar lastikten imal edilirken, gövde alüminyumdan yapılmış 42mm büyüklüğünde bir çerçeveye sahiptir. Bu dayanıklı bir yapı kazandırır. PowerWatch 2, her zaman açık kalacak şekilde varsayılan olarak yapılandırılmış bir LCD ekrana sahiptir. Ancak bu manuel olarak da kapatılabilir. Saatin çerçevesi, iç veya dış aydınlatmadan güç depolayabildiği bilinen güneş pili halkasını barındırıyor. Bununla birlikte, giyilebilirlik özellikle hareket halindeyken her zaman açık havada olanları hedef almaktadır. Yani açık havada dpor yaparken farklı cihazlara gereksinim duymayacaksınız.

Ayrıca, Matrix PowerWatch 2, 200 metreye kadar suya ve çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran ile birlikte geliyor. Diğer özellikler arasında kalp atış hızı izleme, tempo ve hatta kadans izleme gibi GPS ve fitness izleme işlevleri bulunur. Saatin de pusula işlevi de var. Bu işlevler çoğu akıllı saat üzerinde bulunur, ancak PowerWatch 2’nin göze çarpan bir diğer özelliği dayanıklı korumasıdır. Kullanıcı, saati bileğinden çıkardığında, verilerinizi kaydeder ve uyku moduna geçer.

Smartwatch şu anda sadece 199 Dolar karşılığında Indiegogo üzerinden satışa sunulmaktadır. Son perakende fiyatı, Haziran 2019 için planlanan sevkıyatının başladığında 499 dolara kadar çıkacak.