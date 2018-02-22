Battle Royale modunun birçok oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Geliştirici firmalar “bu popüler moddan nasıl faydalanabiliriz” sorusunun cevabını sonuna kadar zorluyor. Mavericks: Proving Grounds da bu akıma kapılan oyunlardan biri olacak. Zaten bir hayatta kalma oyunu olan Maverics, 400 kişilik battle royale moduyla fark yaratıyoruz.

Aklınıza performans sorunları yaşanabileceği gelir ancak geliştirici firma Automaton, oyunun yapımında Improbable’ın geliştirilmiş olduğu SpatialOS teknolojisinden faydanalınıyor. Bu teknoloji sayesinde 12 kilometre/kare’ye kadar varan haritalar üretilebilebiliyor. Bu sayede Automaton istediği sayıda oyuncuyu aynı anda oynatmayı sağlayan bir yapı oluşturabiliyor.

Mavericks’in hayatta kalma modundaki oyuncu sayısı da yüksek. Automaton’un açıklamalarına göre tam 1000 kişilik bir kapasite bulunabiliyor. Üstelik bu rakamlar sadece oyunun ilkbahar aylarında çıkış yapacağı değerler. Geliştiriciler 2019 senesinde battle royale modunun da 1000 kişiye kadar destek verebileceğini planlıyor. Evet doğru, 1000 kişilik bir battle royale kapışması mümkün olabilecek. Bu kadar fazla oyuncus sayısı performansın dışında farklı problemlerle beraber geliyor. Bir oyun ne kadar uzun sürecek, bu kadar fazla insan oyuna başlamadan önce toplanmak için ne kadar bekleyecek, gibi sorular aklımıza geliyor.

Mavericks’in battle royale modunda 400 kişilik destek bulunacak ancak bu zorunlu değil. Dilerseniz 100 kişilik haritalarda da oynayabileceksiniz. Buna ek olarak geliştirici, çeşitli yatırımcılardan 10 milyon dolarlık bir fon almayı da başarmış durumda. Sizler 400 kişilik battle royale modu hakkında ne düşünüyorsunuz?