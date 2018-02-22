Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya üzerindeki çocukların hayatını tehlikeye atan Mavi Balina adlı oyun ailelerin kabusu olmaya başladı. Birçok can alan Mavi Balina oyunu nedir? Mavi Balina oyunu ülkemizde ne kadar oynanıyor? Mavi Balina’nın arkasında kim var? Tüm bu sorular ve daha fazlası sizler için hazırladığımız haberimizde yer alıyor.

Üzücü güncelleme: Mavi Balina Türkiye’de can almayı sürdürüyor. Bursa ilimizde 16 yaşındaki bir çocuğun oyunu oynadığı için intihar ettiği söyleniyor.

Mavi Balina nedir?

Yasal bir satışı veya resmi bir internet sitesi olmayan Mavi Balina, ilk kez bir araştırmacı gazetici tarafından Rusya’da 12 yaşındaki bir kızın intiharı araştırılırken ortaya çıkmıştı. Peki nedir bu Mavi Balina oyunu?

Çıkışını 2013 yılında yapan oyun, 2015 yılında ilk bilinen intihar vakasıyla gündeme gelmişti. Dünya üzerinde bir çok intihara sebep olan oyun, Türkiye’de de maalesef ilgi görmeyi başarıyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle hızlıca yayılan oyunda bir yönetici tarafından verilen adreslerle oyunu oynayanların bilgisayarına erişim sağlıyor. Bu sayede tüm kişisel bilgilere erişim sağlayabilen yönetici, yaptığı şantajlarla talimatların yerine getirilmesi için uğraşıyor.

Son dönemin en popüler Netflix dizilerinden biri olan Black Mirror’da da kendisine yer bulan Mavi Balina, oyunu oynayanlara 50 gün boyunca zorluk seviyesi git gide artan talimatlar iletiyor. Oyunu oynayanların bileklerine, ellerine sivri bi cisim yardımıyla balina resmi çizilmesi ve kesitler atması gibi talimatlar bunlara bir örnek olarak gösterilebilir.

Buna ek olarak oyundan kurtulanların söylediklerine göre bazı günler gece vakti yöneticiler tarafından uyandırılarak korkunç görüntüler izlemek zorunda bırakılıyorlar. Tüm tamilatları tamamlayıp 50. Göreve gelindiğinde ise “Balina olmak” adı verilerek, oyuncu intihara yönlendiriliyor.

Mavi Balina’yı kim yaptı?

2016 senesinin Kasım ayında tutuklanan 21 yaşındaki Philipp Budeikin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan bir hapishanede kalıyor. Birçok genç çocuğun ölümüyle suçlanan Budeikin, çıkarılmış olduğu son duruşmada, toplumda temizlik yaptığını belirterek, kurbanlarını “biyolojik atıklar” olarak nitelendirdi.

”Oyun Yöneticisi” adındaki kişi veya kişilerin yönettiği oyunda 8 adet ölüm grubu bulunduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de Mavi Balina Oyunu

Türkiye’de de maalesef ilgi görüyor bu oyun, son olarak Ordu’da henüz 17 yaşındaki bir gencin intiharına sebep olan oyunun Türkiye’de yasaklanması için devlet çalışmaları başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Mavi Balina oyununa karşı çalışmalar başladı. Bunlara ek olarak Emniyet Genel Müdürlüğü oyunla bağlantılı kişileri takip altına alacağını belirtti.

Ailelerin Mavi Balina oyununa karşı alması gereken önlemler