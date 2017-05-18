Mayıs güvenlik güncellemesi Samsung Galaxy S7’ye gelebilir

Samsung, Galaxy S7 akıllı telefonuna yeni bir güncelleme hazırlamaya başladı. G930FXXU1DQE7 sürümü olarak gelen ve yaklaşık 345 MB büyüklüğünde olan bu güncelleme, Android ayı için Mayıs düzeltmelerini içeren bir güvenlik güncellemesi.

En son güvenlik düzeltme ekinin yanı sıra şu anda Avrupa’da kilidi açık olmayan birime (daha çok sözleşmeli satılanlar) (belirli olması için Hollanda’ya) yapılan güncelleme, bazı kararlılık ve performansla ilgili gelişmelerin yanı sıra normal hata düzeltmelerini de içeriyor.

Hali hazırda daha sonra gerçekleşmesini beklememize rağmen, şu an ‘edge’ modellerinin ne zaman güncelleme alacağına dair hiçbir bilgi mevcut değil. Ama yakında olacağı kesin gibi.