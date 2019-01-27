Son yıllarda eğitim alınında kararlar, 7’den 70’e herkeste merak uyandırdı. Birbiri ardına değişen eğitim sisteminin genel ortak noktası, çocukların geleceğini olumlu yönde etkilemek. Ancak burası bizim alanımız değil. Bizim alanımız, MEB’in yasaklamadığı oyunlar…

Çocukların genç yaşta geleceklerini olumsuz yönde etkileyen oyunlar, MEB tarafından yasaklanmıştır. Amaç yine aynı, çocuklarımızın geleceği. MEB’in yasaklamadığı oyunlar, çocukların küçük yaşta yaratıcılıklarını genişleterek, onlara daha güzel umut vaat ediyor.

Geleceğimiz olan çocuklarımız için MEB tarafından yasaklanmayan oyunları bir araya getirdik. Küçük çocuklarınıza bu oyunlar ile yardımcı olabilir, gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz.

MEB’in Yasaklamadığı Oyunlar Listesi

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MEB’in yasaklamadığı oyunlar arasında en çok çocukları düşündüren ve düşünce konusunda en çok tavsiye oyunlarından birisidir. Kurbağa zıplatma, karşıya geçirme, Hanoi Kulesi gibi üç farklı zeka geliştirici algoritma ile çalışır. Yetişkinler açısından çok basit görünse de, çocuklar için son derece yaratıcı bir oyundur.

İlkokul, ortaokul, lise ve bilsem öğrencilerine doğrudan tavsiye edilebilir bir zeka oyunudur.

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Çocukların, daha ilk okul sıralarında okulu sevmelerini amaçlanarak hazırlanan bu oyun, okumayı eğlenceli kılmaktadır. Çocuklara verilen harflerle kelimeleri dizmeleri sağlanan oyunda çocuklar okulu daha çok sevecektir.

İlkokul 1.sınıf ve Özel eğitim öğrencileri için tavsiye edilmektedir. Sınırlı sayıda harf öğrendikleri için pekiçtireç görevi üstlenebilir.

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Japonların daha anasıfına giden çocuklara kodlama öğrettiğini biliyor muydunuz? Ülkemizde son yıllarda yeni yeni verilmeye başlanan kodlama dersleri, çocukların sonuç odaklı pratik düşünmelerine en çok yardımcı olan etmendir.

Çocukların küçük yaşta analitik düşünmesini sağlayan kodlar MEB’in yasaklamadığı oyunlar arasında en fazla yarar sağlayandır. İlkokul,ortaokul ve lise öğrencileri için oldukça faydalı olabilir.

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Şüphesiz ki matematik sevmeyenler, sevenlere göre çok fazla. Sebebi ise bir şekilde zor görünen problemleri aşamama korkusu olabilir. Peki sizin yapamadığınız çocuğunuz başarırsa? Uzay Fatihi Matematik, çocuğunuza matematiği sevdirmek için geliştirilmiş minimal bir oyundur.

Basit olmasına karşın, matematik temelini oturtmak için ideal bir oyun olmuştur. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin matematiği sevmelerine yardımcı olacaktır.

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Emekli amcaların en çok sevdiği aktivite, Sudoku. Aslında oldukça heyacan dolu bir aktivitedir. Zekanızı sonuna kadar zorlamanıza ve sonuca odaklanmanıza yardımcı olur. Peki size bu şekilde etki yaparken, çocuklarınıza da güzel etki etmemiz mi?

MEB’in yasaklamadığı oyunlar arasında en çok ilgi çekici olanlardan bir tanesidir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tavsiye edilen oyun, diğer olumsuz etki yapacak oyunlara göre çok daha iyidir.

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Çocuklara matematik sevdiren bir diğer oyun ise budur. Henüz yeni sayıları öğrenen çocuklar için 0 ile 20 arasında ki sayıları pekiştirmek için ideal bir oyundur. Her zaman ilklerin zor olduğunun farkındasınızdır. Çocuğunuzun bu ilki kolaylıkla başarabilmesi için en ideal oyundur diyebiliriz.

İlkokul 1.sınıf ve özel eğitim öğrencileri tavsiye edilen oyun, onların düşüncelerini geliştirmelerinde katkı sağlayacak.

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