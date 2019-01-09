MediaPad M5 Lite Tanıtıldı - İşte Öne Çıkan Özellikleri

Telekomünikasyon ekipmanlarının yanı sıra, Huawei, artan yenilikçi özelliklere sahip akıllı telefonları ile dünya çapında daha iyi tanınmaktadır. Çinli şirket ayrıca dizüstü bilgisayar, tablet ve diğer cihazların üretimine yönelik girişimlere sahip.

Halen devam eden CES 2019’da Huawei, ABD pazarına yönelik iki önemli ürünü tanıttı. Huawei teknik olarak ABD’de telefonlarını satamıyor. Bu yüzden en son amiral gemisi olan telefonlarına değil, MateBook 13 dizüstü bilgisayarına ve MediaPad M5 Lite tablete yönelmiştir.

Hem MateBook 13 dizüstü bilgisayar hem de MediaPad M5 Lite tablet çok uzun zaman önce farklı ülkelerde piyasaya sürülmüştü. Şimdi de şirket ABD’de kullanıma sunuyor.

Huawei MediaPad M5 Lite Özellikleri

MediaPad M5 Lite tableti, MediaPad M5 ile benzer bir tasarıma sahiptir. Ancak yeni model, adından da anlaşılacağı gibi özellik bakımından biraz da düşük bir sürümdür. Tablet, alüminyum bir gövdeye ve 10.1 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapar. Ekran 16:9 en boy oranına ve 1920×1200 piksel çözünürlük çözünürlüğe sahip. M5 Lie çözünürlüğünün MediaPad M5 modelinden biraz daha düşük olduğuna dikkat edin.

M5 Lite ayrıca daha az güçlü bir Hisilicon Kirin 659 yonga seti ile birlikte geliyor ve iki bellek seçeneğiyle de mevcut. 3GB RAM + 32GB depolama modeli ve 4GB RAM + 64GB depolama sürümleri var. MediaPad M5 Lite ayrıca Harman Kardon tarafından hazırlanmış dört hoparlörle geliyor ve 3D surround ses sağlamak için Huawei’nin Histen 5.0 ses sistemi ile senkronize çalışmaktadır. Normal M5’in 4.096 seviyesine kıyasla 2.048 seviye basınç sunan bir M-Pen Lite kalemi ile de aynı şekilde paketlenmiştir.

Ayrıca, tablet, uzun multimedya ve oyun oturumlarını güçlendirmek için yeterli gücü temin eden bir mamut 7500mAh bataryayı barındırıyor. İşletim sistemi Android 8.0 Oreo tabanlı EMUI 8.0’dir. Tablet aynı zamanda özel bir “Çocuk Köşesi” arayüzünün yanı sıra, yüze yakın olduğunu uyaran, ortam ışığının zararlı olup olmadığını söyleyen bir dizi tespit edebilme yeteneği gibi yeni davranış odaklı kontrollerle birlikte gelir. Bu gibi durumlarda, köşede küçük bir uyarı animasyonu çıkar ve bu durum dikkate alınmadığı takdirde tüm ekrana genişler.