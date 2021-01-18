MediaTek 1100 İşlemci Geliyor – Özellikleri Sızdırıldı!

MediaTek, akıllı telefon pazarında hızla büyüyor ve bunun arkasındaki nedenlerden biri, şirketin yeni piyasaya sürdüğü Dimensity serisi diyebiliriz. Şirket bu seri adı altında birçok işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket bugün, sosyal medya hesabında 20 Ocak’ta yeni Dimensity serisi ürünlerini piyasaya süreceğini bir poster paylaşarak doğruladı. MediaTek hangi ürünü piyasaya sürmeyi planladığını açıklamamış olsa da, muhtemelen Dimensity 1200 (MT6893) işlemci ile tanışabiliriz.

Şimdi, ise MediaTek Dimenisty 1100 olarak adlandırılan başka bir işlemci çevrimiçi olarak sızdırıldı. Dimensity’nin bu işlemcisi, Dimensity 1200’ün sadece saat hızının değiştirildiği bir model olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında özellikleri aynı kalıyor diyebiliriz.

MediaTek Dimensity 1100’ün 6nm işlemci kullanılarak üretileceği ve 1 + 3 + 4 mimarisinde dört Cortex A78 çekirdeği ve dört Cortex A55 çekirdeğine sahip olacağı bildiriliyor. Saat hızının 2,6 GHz olduğu ve GPU’nun hız aşırtılmayacağı söyleniyor.

Ek olarak işlemci, 108MP ana kamera sensörünü, 144Hz yenileme hızına sahip bir Full HD + ekranı, LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolamasını destekleyen ISP içeriyor. Genel olarak, şirketten gelen orta sınıf bir teklif gibi görünüyor. İşlemcinin bu hafta içinde MediaTek Dimensity 1200 işlemci ile birlikte duyurulmasını bekliyoruz.