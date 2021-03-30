MediaTek, 2020’de En Fazla Çip Üreten Firma Oldu!

DigiTimes‘ın dün yayımladığı bir rapora göre MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon pazarında en fazla çip üretimi yapan şirket olmayı başardı. Şirketin böyle bir başarıyı sağlamasında ki asıl sebep, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü oldu. Virüs nedeniyle artan talep üretimi iki katına çıkardı ve bu da MediaTek‘in aşırı büyümesine yol açtı.

Ayrıca şirket sadece bu sebeple değil büyümedi aynı zamanda yeni duyurduğu Dimmensity yonga serisi de büyümesinde oldukça etkili oldu. Şirket 2019 yılında 238 milyon çip üretirken, 2020 yılında ise 351,8 milyon çip üretimi gerçekleştirdi. Bu da şirketin pazar payının %17.2‘den % 27.2′ye yükselmesini sağladı.

Rapora göre, MediaTek bu yıl sağladığı başarı ile birlikte Qualcomm’un Snapdragon serisini ilk defa geride bırakmayı başardı. MediaTek‘in 2020 yılında en büyük müşterisi ise Xiaomi oldu. Xiaomi, 2020 yılında 63.7 milyon MediaTek yonga setli cihaz üretti. Oppo ise 2019 yılında 46.3 milyon, 2020 yılında 55.3 milyon MediaTek yonga setli cihaz üreterek şirketin müşteri sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Samsung ise 2020 yılında MediaTek yonga setli cihaz üretimini 43.3 milyon arttırdı. Analistlere göre, MediaTek‘in 2021 yılında da büyüme göstereceği ve uygun fiyatlı birçok telefonda yer alacağı tahmin ediliyor.