MediaTek 2020’de Gelecek Olan Yeni Yonga Setini Tanıttı!

Kasım ayının sonunda MediaTek, çift modlu 5G desteğiyle gelen 7nm Dimensity 1000 yonga setini tanıttı. Digitimes ile ilgili yakın tarihli bir raporda, Tayvanlı yonga üreticisinin 25 Aralık’ta başka bir 5G yongası açacağını ortaya çıkardı. Aynı yayın üzerine yeni bir rapor, MediaTek’in 2020’nin ikinci yarısında mmWave 5G yonga seti çözümlerini açığa çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Hücresel operatörlerin yeni 5G kablosuz teknolojilerini kullanmak üzere diğer frekans bantlarından yararlanmayı amaçladıkları için kablosuz veri bant genişliğine inanılmaz bir talep var. Daha açık olmak gerekirse, bant genişlikleri ve daha hızlı veri sağlayan 24 GHz ve 300 GHz frekans sağlayan mmWave (milimetre dalga teknolojisi) olarak adlandırılır.

Yani MmWave bantları 300 GHz‘e kadar uzanırken, 2 GHz bant genişliğini destekleyebilen 24 GHz ve 1000 GHz arasındaki bantlar 5G için kullanılacak.

Şu anda, endüstri mmWave için 26 GHz, 28 GHz ve 39 GHz frekans bantları kullanılıyor. 28 GHz ve 39 GHz bantları kullanılıyor ve test ediliyor. 26 GHz spektrumu Afrika ve Asya’da desteklenecek. Yeni açıklanan Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 / 765G yonga setleri 6 GHz ve mmWave’i desteklemektedir.

SD865, 200Mz altı 6 ve 800MHz mmWave kullanabilen X55 5G modem ile donatılmış. Diğer taraftan, SD765G / 765, 100MHz altı 6 ve 400MHz mmWave’i destekleyen daha yavaş X52 5G modeme sahip.

MediaTek, 25 Aralık’ta 6 GHz’lik başka bir 5G çip daha tanıtacak. Muhtemelen, MT6885 model numarasına sahip olan 1000L bir çip olacak. Dimensity 1000 ve yaklaşmakta olan 1000L, mmWave’i desteklemiyor.

26 Aralık’ta resmi olarak görev yapması planlanan OPPO Reno3, bu özelliğe sahip ilk telefon olacak. Dimension 1000L‘in performans özelliği, Reno3 Pro 5G’yi destekleyen Snapdragon 765G ile aynı görünüyor. Bu, her iki telefonun Master Lu ve Geekbench listelerinde ortaya kondu. Yakında çıkacak Samsung Galaxy telefonlarından bazılarının MediaTek’in yeni 5G yonga setlerini kullandığı söyleniyor.