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MediaTek 5G İşlemcili Telefonlar 2020’de Geliyor!

5G yerleşik modemle telefonlara güç vermesi beklenen MediaTek 5G işlemcili telefonlar 2020'nin ilk yarında piyasadaki yerlerini almaya başlayacak...

By Muhammed Arslan

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MediaTek Yapay Zeka Destekli 5G Yonga Setini Tanıtacak!

Tayvan merkezli MediaTek’in gelecek yıl kullanıma sunulacak olan 5G mobil bir yonga seti üzerinde çalıştığı kısa süre önce ortaya çıktı. Şimdi ise MediaTek CEO’su Cai Lixing geçtiğimiz günlerde şirketin 5G yonga setini kullanan akıllı telefonların gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini bir röportajında dile getirdi.

Yaptığı açıklama, MediaTek 5G destekli akıllı telefonları Ocak 2020 – Mart 2020 arasında bir yerde sahip olacağımız anlamına geliyor. Cai Lixing ayrıca, şirketin pazar taleplerini karşılamak için orta ve düşük seviye 5G yonga seti çıkaracağını açıkladı.

Yerleşik 5G modemi ile gelen yeni yonga seti, 7nm işlem üzerine kurulu. Üstelik çok modlu 5G’yi destekliyor. Yerleşik modemin markası ise Helio M70 olarak geçiyor. Yarı iletken üreticisi, adsız işlemcinin Arm’ın Cortex A77 CPU çekirdeğine ve Mali-G77 GPU çekirdeğine sahip olduğunu söylüyor.

MediaTek 5G İşlemcili Telefonlar 2020'de Geliyor!

Bunlar, Arm’ın Mayıs ayında açıklanan en yeni ve en güçlü CPU ve GPU çekirdeğidir. Yonga setinde ayrıca APU 3.0 adı verilen şirket içinde geliştirilen bir AI işleme birimi vardır. Birkaç ay önce, MediaTek’in 5G yonga setinin bu çeyrekte üreticilere gönderilmeye başlayacağı bildirildi.

Raporda ayrıca Oppo ve Vivo gibi üreticilerin piyasaya sürülmesi planlanan 5G telefonlara sahip oldukları da ortaya çıktı. MediaTek Helio M70 modem 2G/3G/4G/5G uyumlu bağlantı desteği olan çok modlu bir yonga seti olarak telefonlardaki yerini alacak.

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