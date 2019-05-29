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MediaTek 5G Yonga Seti Tanıtıldı – Özellikleri

4.7 Gb/sn'ye kadar indirme ve 2.5 Gb/sn yükleme hızı sunan MediaTek 5G yonga seti, Qualcomm'a rakip olacak gibi duruyor....

By Muhammed Arslan

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MediaTek 5G Yonga Seti Tanıtıldı - Özellikleri

2018 yılında tüm büyük yonga üreticilerinin 5G modemlerini gördük. MediaTek 5G ise bu partiye biraz geç kaldı. Ancak bir yonga setine Helio M70 5G modem entegre eden ilk şirket oldu. Şirket ayrıca, 5G yonga setinin Cortex-A77 çekirdeği ve Mali-G77 GPU‘ya da sahip olacağını belirtti.

Cortex-A77 çekirdeği ve Mali-G77 GPU sadece iki gün önce Computex 2019’da tanıtıldı. Geçen yıl Huawei’nin HiSilicon Kirin 980 yonga seti, Cortex-A76 çekirdeği ve Mali-G76 GPU ile piyasaya sunulan ilk yonga seti olmuştu.

MediaTek henüz bu yeni 5G yonga setinin ismini açıklamadı. Ancak bu yeni yonga setinin TSMC’nin 7nm işlemi ile kurulacağını doğruladı. En son CPU ve GPU tasarımlarının yanı sıra, üçüncü nesil AI işlem birimi (APU) ile birlikte gelecek.

MediaTek 5G Yonga Seti Tanıtıldı - Özellikleri

Kamera özellikleri hakkında konuşursak, yeni 5G yonga seti, 60kps kodlama/kod çözme ve 80MP süper yüksek çözünürlüklü kamerada 4K’yı destekleyecektir. 5G bağlantısına gelince, Helio M70 modem 6GHz alt spektrumunu sağlayacak.

4.7 Gb/sn’ye kadar indirme ve 2.5 Gb/sn yükleme hızı sunar. Helio M70, iki adet 5G frekansı bantlayabilmesini sağlayan 2x’e kadar taşıyıcı agregasyonunu destekleyen ilk 5G modemlerden biri olacaktır. Hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) 5G ağ mimarilerini destekleyecektir.

MediaTek’in 5G modem hala şu anda yalnızca ABD’nin taşıyıcıları tarafından dağıtılan mmWave’i desteklemiyor. Dünyadaki tüm büyük pazarlar, 6GHz altı spektrumuyla 5G hizmetleri sunmaya çalışıyor.

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