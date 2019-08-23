MediaTek Helio G90T vs Snapdragon 710 – Redmi Note 8 Pro İşlemcisi

Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı ve Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonuna MediaTek’in yakın zamanda duyurduğu oyun merkezli Helio G90T yonga seti tarafından destek verileceğini açıkladı.

Ayrıca Helio G90T tarafından güçlendirilen yaklaşan Redmi Note 8 Pro akıllı telefonun AnTuTu benchmark puanını da açıkladı. Cihaz, Snapdragon 710 tarafından elde edilen 214.739 puandan daha yüksek olan 283.333 puan alıyor.

12nm Helio G90T, 2.05 GHz’de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeği ve 2GHz’de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. 800MHz hızında çalışan ARM Mali G76 grafiğini içeriyor. 21:9 en boy oranlı ekranı, 90Hz yenileme hızını, HDR10 standardını, 10 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolamayı destekliyor.

Helio G90 yonga setleri serisi, bir akıllı telefon ile hücresel bir ağ arasında daha iyi bağlantı için HyperEngine‘i destekliyor. Telefonun aynı anda iki Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlayan Çift Wi-Fi bağlantı desteği vardır. Diğer özellikleri arasında Çağrı ve Veri Eşzamanlılığı, Kaynak Yönetimi Motoru ve Görüntü Kalitesi Motoru sayılabilir.

Redmi Note 8 Pro’nun dörtlü kamera kurulumunda ana ünite olarak Samsung ISOCELL Bright GW1 64 megapiksel lensi olacağı çoktan onaylandı. Kamera sensörleri, üç parmak izi sensörü ve ardından parmak izi okuyucusu ile dikey olarak yerleştirilecektir. Ayrıca, bir LED flaş ve dördüncü kamera sensörü de var.