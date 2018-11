MediaTek Helio P70 Yonga Seti Realme U için Onaylandı

Bir hafta önce MediaTek‘in yeni Helio P70 yonga setinin Realme‘nin gelecek telefonlarında kullanılacağı haberleri sızdırılmıştı. Ancak hangi telefon için bu yonga setinin kullanılacağı ifade edilmemişti.

Helio P70 yonga seti yapay zeka tabanlı görevler için özel bir APU ile birlikte telefonlardaki yerini alacağı sızdırılan haberlar arasında yer almıştı. Bundan dolayı yakın zamanda tanıtımı yapılacak olan akıllı telefonun ön tarafında bulunan selfie kamerasının yapay zekayı destekleyeceği ilk düşünceler arasında yer alır.

Şirketin resmi Twitter hesabında yayınlanan bir tweette Helio P70 yonga setinin Realme U akıllı telefonunda kullanılacağı resmen onaylandı.

Yes, it’s coming. #Realme is bringing to you world’s first #MediaTekHelioP70 smartphone with our brand-new U series product. Are U excited? @MediaTek pic.twitter.com/87xBltHsdo

— Realme (@realmemobiles) November 16, 2018