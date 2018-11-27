Amiral gemisi telefonlarda zayıf performans gösteren Helio X30 yonga setinden sonra MediaTek, üst seviye yonga seti pazarından vazgeçmiş gibi görünüyordu. Daha da açıklamak gerekirse, Tayvanlı yonga seti üreticisi son iki yıl içinde orta sınıf telefon pazarına odaklanmıştı.

Şirket ilk olarak Helio P30‘u ve daha sonra Helio P60‘ı piyasaya sürdü. Kısa süre sonra ise bunların ardının Helio P70 açıklandı. Çipsetler kayda değer bir performans artışı sağladı. MediaTek şimdi ise bir sonraki yeni nesil orta sınıf sınıf yonga setini yayınlamaya hazırlanıyor ve ismi ise Helio P80.

Helio P80 yonga setinin detaylarına gelince, TSMC’nin 12nm işlemcisiyle aynı süreçte oluşturulacağını, ancak mimarinin geliştirildiği şimdilik biliniyor. Bunların yanı sıra yapay zeka performansının büyük ölçüde geliştirileceği de ifade ediliyor.

Yapay zeka performansının, orta seviye bir çip olmasına rağmen Huawei’nin Kirin 980 işlemcisinden daha da güçlü olduğu yönünde söylentiler de var. Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel sebep, Helio P80 ve Snapdragon 8150’yi Kirin 980’in üst sırasına yerleştiren yapay zeka benchmark sonuçlarıdır. Ayrıca, Helio P80 işlemcisi önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek OPPO R19 modelinde kullanılacak.