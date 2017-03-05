MediaTek Helio X30 Tüm Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefonların ardı ardına tanıtıldığı MWC 2017 etkinliğinde öne çıkan birçok yeni teknoloji de karşımıza çıktı. Akıllı telefonlar içerisinde kullanılan birçok yeni teknolojinin ortaya çıktığı fuar ile beraber sadece yeni model akıllı telefonlarını da görmedik. Bunun yanında ekstra olarak birçok yeni teknolojiyle de karşılaştık. Bu teknolojiler içerisinde en fazla konuşulanı ise MediaTek Helio X30 işlemcileri oldu.

MediaTek Helio X30 Ne Kadar Başarılı?

Fiyat performans işlemcileri olarak karşımıza çıkan MediaTek işlemci serisinin yeni modelinin tanıtımıyla beraber yeni işlemcilerin maksimum performans sunacağı da ortaya çıkmış oldu. Yeni teknolojilere yer verilen MediaTek Helio X30 işlemcilerin tam olarak nasıl bir sisteme sahip olduğundan biraz bahsedelim.

MediaTek Helio X30 Üst Segment Üyesi Olacak

İlk olarak yeni seri işlemcilerin üst segment üyesi olan işlemciler olduğunu belirterek işe başlayalım. Snapdragon serilerine bile rakip olarak gösterileceği düşünülen yeni seri işlemcilerin maksimum çalışma hızı ise 2.5 GHz değerinde.10 çekirdekli işlemci modellerine ilk örnek olan seride 2 adet maksimum performans sunan 2.5 GHz Cortex A73 serisi işlemcilere yer veriliyor.

Bunun dışında bir diğer işlemci kümesi ise 4 çekirdekli 2.2 GHz hızında çalışan Cortex A53 olarak açıklandı. Son olarak 4 çekirdek 1.9 GHz hızında çalışan Cortex A53 işlemci kümesini barındıracak olan MediaTek Helio X30 serisinin çalışma stili de oldukça farklı.Şöyle ki işlemcilerin çok yüksek performansa ihtiyaç duyması durumunda 2.5 GHz değerinde çalışan kümelerden yararlanılması sağlanacak.

Bunun dışında performans konusunda standart bir kullanım için diğer 8 çekirdekli kümelerden yararlanılacak.Yani bir nevi bilgisayarlarda gördüğümüz turboboost sistemi karşımıza çıkmış olacak. Tabi akıllı telefonlarda bu sistem nasıl kullanılacak? Galaxy S8 akıllı telefonlarında olacağı iddia edildiği gibi canavar modu adı verilen modlara sahip akıllı telefonları görmek bu yeni işlemci serisi ile beraber mümkün kılınacak gibi.

Yeni Güç Tasarrufu Modu

Performans olarak MediaTek Helio X30 serisinin bu kadar yüksek değerlere sahip olması ile beraber yeni işlemcilerin çok daha fazla enerji tüketeceği düşüncesi de ortaya çıkmaya başladı. Fakat aslında yeni işlemcilerle beraber bu beklentilerin tamamen boşa çıkarıldığını belirtelim.

Beklentilerin aksine tüm performans değerine karşın işlemcilerin güç tüketimi konusunda ise CorePilot teknolojisine yer verileceği belirtiliyor. CorePilot 4.0 adı verilen güç tasarruf teknolojisi sayesinde ise tüm performans değerleri ile beraber işlemcilerin %25 oranında daha az enerji tüketeceklerini de ekleyelim.

2K Çözünürlük Desteği ve 8 GB RAM Bellek Desteği

MediaTek Helio X30 işlemcileri üst segment işlemci modelleri olacak. Haliyle bu işlemcileri kullanan akıllı telefonlarda da üst düzey özellik destekleri dikkat çekecek. İlk olarak akıllı telefonlarda 2K değerine kadar çözünürlük desteği sunulacak olan akıllı telefonun çözünürlüğün dışında ise 8 GB LPDDR4 RAM bellek desteği de yer alacak olan bir diğer özellik. Bunun dışında UFS 2.1 depolama teknolojisini de destekleyecek olan işlemcilerin en öne çıkan kısmı ise 4K HDR10 kamera teknolojisini destekleyecek olması.

10 Nm Üretim Süreci İle Beraber Geliyor

Son olarak yeni seri işlemcilerin tüm bu teknolojilere sahip olmasını sağlayan detayın 10 Nm üretim süreci ile beraber üretilmesi olduğunu belirtelim. Snapdragon serileri ile beraber hayata geçen yeni üretim teknolojisinin MediaTek Helio X30 işlemcilerine de maksimum performans ve minimum güç tüketimi sağladığını ekleyelim.

İşlemciler Ne Zaman Kullanılacak?

MediaTek Helio X30 işlemcilerin sahip olduğu bu özelliklerle beraber yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak olan akıllı telefonlarda yer alacağı belirtiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde kullanılması beklenen yeni seri işlemcilerin hangi akıllı telefonlarda yer alacağı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Fakat serinin daha çok Çinli üreticilerin üst segment akıllı telefonlarında biraz daha fiyat aralığını düşürmek için tercih edilebileceği düşünülmekte. Bakalım yeni seri üst segment işlemcileri kullanan ilk akıllı telefonun özellikleri neler olacak? Yeni işlemciler akıllı telefonlara ne gibi ekstra sistemler katacak? Bunu yakın zamanda görmüş olacağız.