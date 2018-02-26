Birinci sınıf akıllı telefon yonga setleri söz konusu olduğunda birçok OEM, Apple‘ın A serisi, Samsung‘un Exynos veya Huawei‘nin Kirin yongaları gibi şirket içi çözümlere yöneliyor. Diğer OEM’ler, Snapdragon 845 olan Qualcomm’un en son sürümünü kullanıyor.

Yeni octa-core yonga seti 12nm FinFET prosesi üzerine inşa edilmiş ve hepsi 2GHz hızında çalışan dört ARM Cortex-A73 ve dört ARM Cortex-A53 çekirdeği içeriyor. big.LITTLE adı verilen yapılandırması kullanıldığında, daha fazla güç gerektiren görevler A73 çekirdeğini kullanabilirken, A53 kullanılmaz, böylece pil ömrü korunur.

GPU ayrıca, 800MHz hızında çalışan yeni Mali-G72 MP3 ile bir gelişme kaydediyor. Genel olarak, MediaTek bunun hem CPU hem de GPU performansında %70’lik bir artışa neden olduğu söyleniyor.

Bazı önemli kamera geliştirmeleri de bulunmakta. Üç ISP ile, 20MP + 16MP’ye kadar olan çift kameraları veya tek bir 32MP sensörü destekler. Bu, öncülünden %18 oranında güç tasarrufu sağlıyor. Tek bir 16MP lens de 90fps’e kadar video kaydedebilir, bu da çok pahalı olmayan bir cihazda yüksek bir kare hızında 4K video kaydetmek mümkün olabileceği anlamına geliyor.

Ve tabii ki Yapay Zeka İşlem Birimi var. Huawei’nin Kirin 970 yonga setinin Mate 10‘da çalıştığına benzer şekilde, nesne tanıma ve davranış bilgisinden performans artırma gibi şeyleri mümkün kılmakta.

2018’in 2. çeyreğinden itibaren MediaTek‘in Helio P60‘na sahip akıllı bir telefon satın alabileceksiniz.