MediaTek Yeni 8 Çekirdekli Helio P65 Yonga Setini Tanıttı!

Yonga seti yapımcısı MediaTek, yeni nesil Helio P65 işlemcisini tanıttı. Oyun geliştirmelerinin yanı sıra performans ve daha iyi kameralara odaklandığı söylenen Helio P65 üst düzey özelliklere sahip. Helio P65’in, yeni GPU mimarisiyle birlikte sekiz çekirdekli CPU mimarisinden oluşan 12nm işlem kullandığı söyleniyor.

MediaTek, bu yeni işlemcinin eski nesil çekirdeklere kıyasla % 25 daha hızlı performans iyileştirmeleri getireceğini iddia ediyor. Yeni P65 yonga seti, iki adet Arm Cortex A75 ve altı adet Arm Cortex A55 çekirdeği ile birlikte geliyor.

P65 yonga setiyle, AI performansının ayrıca MediaTek’in Helio Serisindeki önceki yinelemelere kıyasla 2 kat daha gelişmiş olduğu söyleniyor. Yongaseti ayrıca Arm Mali-G52 2EEMC2 GPU’yu da destekliyor.

Yeni yonga seti ayrıca, tek ve çift kamera Bokeh çekimlerinde nesne tanıma, sahne algılama ve arka plan bulanıklığı ayarları gibi AI kamera görevlerini de geliştiriyor. Kameralardan bahsetmişken, MediaTek P65, geniş açılı ve telefoto lensler için 16MP + 16MP’ye kadar olan çift kamera kurulumunu destekliyor.

Ayrıca, ek güvenlik ile cihazın daha hızlı açılması için daha hızlı yüz tanıma özelliğini beraberinde getiriyor. Bunlara ek olarak video için 30fps’de 2K’ya kadar video kaydı da yaptıracak. MediaTek tarafından üretilen yeni Helio P65 orta sınıf yonga setinin, bu yıl gelecek telefonlarında özellikle yeni orta sınıf telefonlarla donatılması bekleniyor.