Meitu T8 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Alışılagelmişin dışında akıllı telefon modelleri artık bir nebze daha dikkat çekmeye başladı. Zaten birçok markada yeni seri akıllı telefonlarında bu nedenlerden dolayı akıllı telefonlarında tasarımsal değişiklikleri ön plana koymaya başladı. Bu markalardan birisi de yine Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Meitu oldu. Yeni seri akıllı telefonları Meitu T8 modeli ortaya çıkan markanın yeni akıllı telefonları gerek tasarımsal gerekse teknik özellikler açısından epey bir konuşulacak gibi.

Meitu T8 Tasarımı İle Öne Çıkacak

Hemen hemen tüm detayları ortaya çıkan yeni seri akıllı telefonların özellikleri içerisinde dediğimiz gibi en çok göze batan konu tasarımları. Fakat bunun dışında Meitu T8 serisinin teknik özellikleri de modelin yine ilgiyi üzerinde toplamasını da sağlamakta. Peki bakalım Meitu T8 nasıl bir telefon.

5.2 İnç Ekran Boyutları

Meitu T8 serisinin tasarımları oldukça ilginç olduğu için tasarım konusunu görsellerle aktarmaya çalışacağız. Tasarımı bir kenara bırakıp teknik özelliklere geçtiğimiz de ise karşımıza ilk olarak 5.2 inç ekran boyutu çıkıyor.

Oldukça yüksek bir ekran gövde oranı ile beraber gelen telefonun ekranının sanki 5.5 inç hissi verdiğini de eklemeden geçmeyelim. Ekran teknolojisi olarak Super AMOLED ekran teknolojisi ile beraber gelen modelin çözünürlük desteği ise Full HD olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak bu değerler ile beraber ekran teknolojilerinin ideal teknolojiler olarak dikkat çekmekte.

Fiyat Dengesi Sağlayan İşlemciler

Aslında üst segment akıllı telefon modellerinden biri olmasına karşın yeni seri Meitu T8 akıllı telefonlarında fiyat konusunda da daha sınırlı bir üst segment serisi karşımıza çıkmakta. Bu nedendendir ki seride Snapdragon işlemci tercihi yerine fiyat konusunda biraz daha ideal olan MediaTek Helio X20 serisi işlemciler yer almakta. Aslında bu işlemcilerinde performans değerleri olarak oldukça yüksek değerler sunduğunu da biliyoruz. Bunun dışında işlemcilerden tam performans alınmasını sağlayacak bir de 4GB RAM bellek miktarında söz etmek mümkün.

4 GB RAM bellek teknolojisi sayesinde sadece işlemcilerin daha performanslı çalışmaları sağlanmıyor bunun dışında depolama birimi konusunda da çok daha iyi çözümler sunuluyor. Standart olarak akılı telefonlarda 32-64 GB depolama birimleri öne çıkarken bu seride ise öne çıkan depolama birimi 128 GB boyutunda. Yani dahili hafıza olarak da yine oldukça yüksek bir değer sunulmuş durumda. Meitu T8 sersini öne çıkarması beklenen bir diğer özelliğinde bu olması bekleniyor.

Kamera Konusunda Oldukça İddialı

Geçelim Meitu T8 serisinin en iddialı özelliklerinden birisine yani kameralara. Kamera konusunda da en kamerada Samsung Galaxy S7 serisinde gördüğümüz DualPixel teknolojisine yer verilmiş durumda. Bu kameranın çözünürlüğü ise 12 MP değerinde. Yani oldukça iddialı bir ön kameradan söz ediyoruz. Ayrıca arka kamerada ise 21 MP değerinde yine oldukça yüksek bir teknoloji tercih edilmiş durumda. Tabi birçok kamera teknolojisini de içerisinde bulunduran Meitu T8 serisinin sadece MP değerleri yüksek değil.

İşletim Sistemi, Pil Kapasitesi Çıkış Tarihi

Son olarak Meitu T8 serisinin ekstra bilgilerinden bahsedelim. İşletim sistemi olarak Android 6.0 serisi ile beraber gelecek olan akıllı telefonun bunun dışında pil kapasitesi ise öne çıkacak bir seviyede 3580 mAh değerinde. Hem pil kapasitesi hem de Android işletim sistemi ile beraber sevilecek olan Meitu T8 serisinin çıkış tarihi ise netlik kazanmamış olsa da telefonun sadece birkaç gün içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Fakat satışın sadece Çin genelinde yapılacağı bilgisi de var.