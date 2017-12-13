Çin, akıllı telefon üretiminde zirve noktalara ulaşmaya başladı. Çin genelinde telefon üreten markaların sayısının her geçen gün artmasının yanı sıra, mevcut markalarında dünyaya açıldığını görüyoruz. Bu markalardan birisi de Meizu. Genelde uygun fiyatlı seriler sayesinde ön planda gösterilen Meizu markasının şimdilerde yeni bir telefon hazırlığı daha var. Bu kez Meizu 15 Plus akıllı telefonlarının piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Meizu 15 Plus serisinin beklentileri, ilk bilgilere bakacak olursak oldukça yüksek. Bizleri neler beklediğinden bahsedelim.

Meizu 15 Plus Tasarım Beklentileri

İlk olarak telefonların tasarım beklentilerinden bahsetmek gerekli. Meizu 15 Plus telefonlarına ait olduğu belirtilen görsellere göre bakacak olursak, bu seride marka beklenen tasarımları yansıtacak. Son dönemde çok sık karşılaştığımız çerçevesiz ekran tasarımlarının Meizu 15 Plus modelinde de uygulanacağını görüyoruz. Ön kısımda sadece alt çerçevede yer alan bir Home tuşu dikkatimizi çekiyor. Sanal butonlarla beraber kullanılan menü tuşunun, parmak izi sensörü görevini göreceği düşünülüyor. Ön kısımda beklenen tasarımlar bu şekilde.

Arka kısımda yer alan tasarıma baktığımız zaman ise yine sıralı kamera kullanımı karşımıza çıkıyor. Üst üste dizilmiş olan çift kamera ve hemen altında da flaş ışığı bölümünün bulunduğu görülüyor. iPhone X akıllı telefonlarında yer alan kameralara bir hayli benzeyen yeni kamera tasarımının tek farkı, ortalanmış olarak sunulması gibi gözüküyor. Yayınlanan görsellere göre elde etmiş olduğumuz bilgileri bu şekilde sınıflandırabiliriz.

Meizu 15 Plus Teknik Özellik Beklentileri Neler?

Meizu 15 Plus akıllı telefonlarının teknik özellik beklentilerine geçtiğimiz zamanda, amiral gemisi serilerini yansıtan bir model görüyoruz. Kesin bilgiler yok fakat sonunda bu seriyle beraber markanın Snapdragon işlemcilerine geçiş yapmasına oldukça yüksek ihtimal olarak bakılıyor. Ayrıca yeni seri işlemci modeli sürprizi de gelebilir.

İşlemci dışında telefonların ayrılacağı bir başka noktanın ise bellek teknolojileri olması bekleniyor. İki farklı bellek miktarıyla geleceği belirtilen Meizu 15 Plus, bir modelde 6 GB RAM bellek ve 128 GB depolama alanı, bir modelde ise 8 GB RAM bellek ve 256 GB depolama alanı sunacak. Şu için telefonların kamera teknolojileri ya da ekran sistemleri gibi detaylar hakkında bir bilgi yok. Sadece ekran için oldukça geniş bir ekran beklentisi olduğunu söyleyebiliriz.

Meizu 15 Plus Ne Zaman Çıkacak?

Meizu 15 Plus modeli, gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle yine aranan serilerden biri olacak gibi gözüküyor. Bu kadar iddialı bir akıllı telefon serisinin gelecek olması, meraklı bekleyişi arttırıyor fakat çıkış tarihi ve tanıtım tarihi henüz belli değil. Buna karşın paylaşılan bilgiler arasında telefonların fiyatları da yer alıyor. 6 GB olacak olan modelin 450 dolar, 8 GB olacak olan modelin ise 530 dolar olacağını göreceğiz.