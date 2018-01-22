Meizu 15 Plus Sızdırıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Meizu geçen hafta M6S‘i piyasaya sürdü ve gözler şimdi Meizu 15 Plus‘ı aramaya başladı. En son sızdırılmış görüntülere göre telefonun üç tarafından da daraltılmış ekran çerçeveleriyle birlikte gelmesi bekleniyor. Üst kısımda kamera ve sensörler barındırıldığı için biraz daha kalın duruyor.

Sızıntıya göre ayrıca yeni Meizu amiral gemisinde Snapdragon 845 veya Exynos 8895 işlemci kullanılacağı ve telefonun fiyatının yaklaşık 560 $ olacağından bahsediliyor.

Arka panelin görüntüsü aynı Meizu Pro 6 Plus gibi olmuş. Yanıp sönen LED halkaları ve lazer AF sensörünün bulunduğu bir çift kamera kurulumu görülüyor. Çizimlerin ortaya koymadığı bir şey var; parmak izi tarayıcının konumu. Meizu M6S‘de gördüğümüz gibi yan tarafta olabilir ya da gelecek X20 Plus UD‘deki gibi ekranda konumlanmış bir tasarıma sahip olabilir. Synaptics‘ten alınacak bir sensörle parmak izi tarayıcısı ekranın altına yerleştirilebilir.

Kuruluş yıl dönümüne özel yapılan Meizu‘nun yeni telefonuyla ilgili hala birçok bilinmeyen var. Ancak Çin’in Bahar Şenliği geldiğinde daha çok şey öğreneceğiz. Şirketin kurucusu Jack Wong‘a göre telefon bu şenliklerde gelecek ve Mart ayında satışa sunulacak.