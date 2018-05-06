Çinli akıllı telefon üreticileri arasında, dev markalardan biri olma yolunda ilerleyen Meizu, kısa süre önce yeni akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Markanın Meizu 15 serisi olarak tanıtılan yeni akıllı telefonlarının tanıtımıyla beraber uzun süredir beklenen uygun fiyatlı yeni bir model daha pazara girmiş oldu. Hem Lite hem de Pro modelleriyle kendisini gösteren markanın, şimdi ise yeni modeller üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Bu kez markanın Meizu 16 akıllı telefonlarıyla beraber pazara giriş yapması bekleniyor.

Yeni akıllı telefon modellerinde yer alacak olan özellikler konusunda da şimdiden önemli bilgilerin ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz.

Meizu 16 Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Meizu 16 akıllı telefonlarının en büyük farkının Android Go projesine dahil olması olacağından söz ediliyor. Yeni akıllı telefonların Android Go uyumu sayesinde Android 8.1 güncellemesi yüklü olarak geleceğinden söz ediliyor. Bunun dışında telefonun Android P işletim sistemi güncellemesini de alacağından söz ediliyor. Yeni akıllı telefonların, Android Go programı dışında sistem özellikleri konusunda bazı detayların ortaya çıktığını söylemek gerekiyor.

Yeni akıllı telefonlarda ortaya çıkan bu özellikler arasında en çok dikkat çeken detayı ise ekran kısmı. Aslında giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak geleceğinden söz edilse de Meizu 16 akıllı telefonlarının 18:9 ekran oranına sahip olacağından söz ediliyor. Giriş seviyesi bir akıllı telefonun 18:9 ekran gövde oranına sahip olması pek karşılaşılan bir durum değil. Bu nedenle Meizu 16 modelinin öne çıkacağı düşüncesi var.

Bunun dışında telefonların çift SIM kart kullanacağı ve 3.5 mm kulaklık jakına sahip olacağı iddiaları da var. Yeni modelin bu detayları dışında başka bir detayının bulunmadığını da söylemek gerek. Şimdilik sadece FCC onayında ortaya çıkan yeni akıllı telefonların, belli başlı özellikleri ve bir de taslak çizimlerinin ortaya çıktığını söylemek gerekiyor.

Bunlar dışında akıllı telefonların ne gibi özellikleri olacağı konusunda detayların önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor. Yeni model hakkında detaylar gelmeye devam ettikçe sitemizden paylaşacağız.