Meizu 16 Gerçek Görüntüsü Sızdırıldı: Cam Arka Panel ve Çift Kamera!

Meizu daha bir ay önce Meizu 15, 15 Plus ve M15‘i tanıtarak şirketin 15. yıldönümünü kutladı. Ancak yeni amiral gemileri henüz resmi olarak yeni tanıtılmış olmasına rağmen şirket yenilerini geliştirmeye başladı: Meizu 16 yolda…

Telefon Weibo‘da yayınlanan sızdırılmış bir fotoğraf ile bugün ortaya çıktı. Telefonun gerçek fotoğrafı arka paneli gösteriyor. En son çıkan tüm amiral gemilerini tamamen metal bir tasarımla piyasaya sürdükten sonra Çinli şirketin nihayet daha zarif bir cam tasarıma döndüğü görülüyor. Fotoğrafta Meizu 16 mavi renkte parlak bir kavisli arka panele sahip ve ayrıca alt kısımda bir anten bandı görülebilmesi için alüminyum bir çerçevesi de görülüyor.

Telefonun ne kadar uzun olduğu göz önüne alındığında bunun 18:9 en boy oranına sahip bir ekrana sahip olacağını düşünüyoruz. Sol tarafta sadece bir ses ayar tuşu var. Bu yüzden güç tuşu muhtemelen sağa yerleştirilecek. Arka taraftaki parmak izi okuyucusunu göremiyoruz ancak dairesel bir LED flaş ve bir lazer otomatik odaklama mekanizmasıyla birlikte dikey bir yapılandırmada çift kamera kurulumunu görebiliyoruz. Şirkete göre Meizu 16 Ağustos ayında resmen açıklanacak.