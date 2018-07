Meizu 16 ve 16 Plus TENAA'da Görüldü! İşte Tasarımı ve Özellikleri...

Meizu 8 Ağustos‘ta Meizu 16 ve Meizu 16 Plus amiral gemisi akıllı telefonlarını duyuracak. Meizu 16 ikilisi yakın zamanda 3C sertifikasyonunu aldı ve şimdi her ikisi de TENAA‘da yer aldılar. Her iki telefonun TENAA listeleri boyutları, ekran ve pil boyutu ile ilgili bazı bilgileri içeriyor.

M882Q ve M892Q model numaraları ile tanıtılan Meizu 16 ve 16 Plus akıllı telefonlar TENAA görüntülerinde de görülebileceği gibi arka tasarımı bu yılın başlarında ortaya çıkarılan Meizu 15 telefonuna oldukça benziyor. Her iki cihazda da dikey olarak konumlanmış çift kamera kurulumu var. Meizu 16 ikilisinin arka paneli parmak izi tarayıcısına sahip değil. Her iki telefonun ön paneli esas olarak ekran tarafından işgal edilmektedir. Meizu, Meizu 16 ve 16 Plus’ın dev ekranını yeni bir teaser ile de onaylandı.

Meizu M882Q 6 inç ekrana sahiptir ve 2950mAh bataryaya sahiptir. Boyutları 150,5 x 73,2 mm’dir. Diğer taraftan 6.5 inç ekran ve 3750 mAh pili ile 160.3 x 78.2 mm ölçülere sahip Meizu M892Q model numaralı cihaz görülmektedir.

Meizu M882Q ve M892Q akıllı telefonlar 7.3mm’lik ince bir profile sahiptirler. Bu telefonlar 18:9 en/boy oranındaki AMOLED ekranlar, Snapdragon 845 SoC ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Meizu 16 ve 16 Plus‘ın TENAA listelemelerinin önümüzdeki birkaç gün içinde tüm özellikleriyle doldurulması bekleniyor. Bu arada Meizu 16 ve Meizu 16 Plus‘ın resmi açılışı için yaklaşık iki hafta kaldı. Şirketin önümüzdeki günlerde bu telefonlarla ilgili daha fazla bilgi vermesi de diğer beklentiler arasında yerini alıyor.