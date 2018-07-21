Meizu‘nun CEO’su sayesinde şirketin yaklaşan amiral gemilerinin önemli detaylarını zaten biliyoruz. Bu yeni amiral gemileri Meizu 16 ve Meizu 16 Plus. Cihazlar, Galaxy Note 9‘un duyurulmasından sadece bir gün önce yani 8 Ağustos‘taki resmi lansman tarihlerini bile aldılar.

Ancak Çin’de piyasaya sürülen her telefon gibi Meizu 16 ve 16 Plus‘ın da 3C sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Belgenin bir ekran görüntüsü her iki cihazın da (M882Q ve M892Q model numaraları ile) artık Çin pazarı için uygun olduğunu göstermektedir. Maalesef, listeleme cihazlar hakkında daha fazla detay vermez.

Bu arada bir Meizu 16 canlı görüntüsü çevrimiçi olarak bugün göründü. Ancak görünüşe göre aslında büyük ve arkaya konumlanmış parmak izi tarayıcısı ile bu telefon Meizu 16 Plus da olabilir. CEO aslında Plus modelinin bir ekran üstü parmak izi tarayıcı içereceğini söylemişti.

Her neyse, sızan fotoğraf çift kamera kurulumunu doğrulayan cihazın arkasını ve sağdaki tipik dairesel LED flaşı gösterir. Beyaz renk seçeneğindeki cihaz ve yüzeyin yansıması nedeniyle cihazın cam arka tasarımı olduğuna kanaat getirebiliriz. Görüntüden görüldüğü üzere telefonun kenarları da metalden yapılmıştır.