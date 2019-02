Meizu‘nun uzun süredir hakkında birçok sızıntı haber yayınlanan Meizu Note 9 modelinden sonra, Meizu 16s modeli Meizu’nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu. İlk önce Çin’de piyasaya sürülmesi beklenirken, aynı zamanda Hindistan’a da gideceği görülüyor.

Telefonun hakkında herhangi bir bilgi daha öncesinde yayınlanmamıştı. Sadece teknik çizimleri sızdırılmıştı. Ancak bugün Meizu’nun Hindistan resmi Twitter hesabı, akıllı telefonun hakkında kısa bir gif yayınladı.

Gif’te yer alan bilgiler kısaca hız, kullanılabilirlik, performans, ekstra özellikler ve RAM gibi özelliklerle geleceği ifade ediliyor. Aynı zamanda da Meizu yeni bir Twitter etiketi ekleyerek, kısa bir reklam kampanyası oluşturdu.

Are you super excited for the SUPER? Hold on guys! pic.twitter.com/SFkLhuZkrK

