Meizu‘nun uzun süredir hakkında birçok sızıntı haber yayınlanan Meizu Note 9 modelinden sonra, Meizu 16s modeli Meizu’nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu. İlk önce Çin’de piyasaya sürülmesi beklenirken, aynı zamanda Hindistan’a da gideceği görülüyor.

Telefonun hakkında herhangi bir bilgi daha öncesinde yayınlanmamıştı. Sadece teknik çizimleri sızdırılmıştı. Ancak bugün Meizu’nun Hindistan resmi Twitter hesabı, akıllı telefonun hakkında kısa bir gif yayınladı.

Gif’te yer alan bilgiler kısaca hız, kullanılabilirlik, performans, ekstra özellikler ve RAM gibi özelliklerle geleceği ifade ediliyor. Aynı zamanda da Meizu yeni bir Twitter etiketi ekleyerek, kısa bir reklam kampanyası oluşturdu.

Are you super excited for the SUPER? Hold on guys! pic.twitter.com/SFkLhuZkrK — MEIZU India (@Meizu_India) February 27, 2019

Geçtiğimiz Aralık ayında Meizu ikinci bir resmi tanıtım gerçekleştirerek, Meizu 16 amiral gemisi ile birlikte yeniden Hindistan akıllı telefon pazarına yeniden girdi. Resmi tanıtımından önce ise uzunca bir süredir Çin’de kullanılmıştı.

Meizu 16s ekran içi parmak izi tarayıcısı ile birlikte gelecek. Aynı zamanda AMOLED ekran ile donatılacak. Bir çentik veya kamera deliği olmayacak. Ancak kenarları önceki modele göre daha ince olacak. Ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi tarafından desteklenecek.