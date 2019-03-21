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Meizu 16s Canlı Görüntüleri Sızdırıldı!

By Muhammed Arslan

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Amiral gemisi telefonlar üreten Meizu, iki gün önce Çin’de yeni bir telefon üzerine sertifika aldı. Yeni akıllı telefonun Mayıs ayında tanıtılacak olan Meizu 16s olması bekleniyor.

Bugün, iddia edilen cihazın yeni bir canlı fotoğrafı sızdırıldı. Daha önce amiral geminin sızdırılmış resimleri ile yeni görüntüler birbiri ile eşleşiyor. Genel olarak standart çerçevelere sahip, büyük bir ekran ve çentiksiz bir tasarım ile geliyor.

Fotoğraf, selfie kamerasının üst çerçevenin sağ tarafında gizli olacağını gösteriyor. Ekranın ise düz gibi görünüyor, yani kıvrımlı kenar yok. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Samsung‘un amiral gemilerinde uyguladığı tasarıma göre daha uygun bir 2.5D cam var gibi görünüyor.

Ayrıca yeni Meizu 16s modelinin, Meizu 15 ve Meizu 16 basit tasarımlarını takip ederek ekranın köşeleri kıvrılmış, fakat bu şekilde bile oldukça geniş bir ekranın olduğu söz konusu.

Söylentilere göre yeni telefonun boyutu 6.2 inç olacakken, Plus sürümünün 6.76 inçlik bir panel ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen FullHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel bulunacak.

Resmi yayınlara göre de, alt çerçevenin Meizu 16’dakinden 16 mm daha ince olduğunu söylüyor. Beklenilen diğer özellikler arasında Snapdragon 855 yonga seti, 48 МP kamera ve yaklaşık 500 doların üzerinde bir fiyat etiketi bulunuyor.

KaynakPlayfuldroid
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