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Meizu 16s Pro Alışveriş Sitesinde Ortaya Çıktı

Meizu 16s Pro modelinin özellikleri neler olacak? Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alması beklenen özellikler neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Meizu 16s Pro

Akıllı telefonlar için yükselen markalardan biri olarak gösterebileceğimiz  Meizu, amiral gemisi modellerinde de iddiasını göstermek istiyor. Bunun için Meizu 16s serisiyle karşımıza çıkan markanın şimdi ise Meizu 16s Pro modeli üzerinde çalışmalara başladığı anlaşıldı.

Meizu 16s Pro akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağı netlik kazanmadı ancak telefonların bazı internet siteleri üzerinden bilgilerinin paylaşıldığını da eklemek gerekiyor. Çinli bir e-ticaret sitesi üzerinden açılan ön siparişlerle beraber Meizu 16s Pro modelinin ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Meizu 16s Pro Neler Sunacak?

Bu noktada yeni seri akıllı telefonların nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda bazı bilgileri de elde etme şansımız oldu. Dediğimiz gibi bu konuda çok fazla detaya inilmedi ancak Meizu 16s Pro modelinin genel hatlarının neler olacağı ortaya çıkmış oldu.

Bir kere telefonların içerisinde yer alacak olan işlemci modelinin Snapdragon 855 serisi olması bekleniyor. Snapdragon 855 işlemcilerinin amiral gemisi performansını ortaya koymada en önemli etken olacağını düşünüyoruz.

Bunun dışında Meizu 16s Pro modelinin tasarım kısmında ise çok farklı bir seri olmayacak. Tasarım kısmında da yine ana modelle benzer bir yapı sunulacak. Bu kez telefonların 3 arka kamera ile geldiğini görmek mümkün olacak.

Çift arka kamera yerine 3 arka kamera kullanılmasının artısı çok olacak. Yine herhangi bir çentik alanının kullanılmadığı akıllı telefonlardan biri olması beklenen yeni modelin, ekran üzerinden parmak izi sensörü sunması da beklentiler arasında.

Meizu 16s Pro

Ekran üzerinden parmak izi sensörüne sahip olacak olan telefonun AMOLED ekran kullanması beklentisi de var. Söz konusu detayların dışında kameralar için de bazı bilgiler ortaya çıkmış gibi gözüküyor.

Buna göre ana modelde kullanıldığı gibi 48 MP değerinde geniş açılı bir ana kameraya yer verilecek. Ana kameranın yanında gelecek olan ikinci kamera ise 20 MP değerinde telefoto kameraları olacak.

Her iki akıllı telefon kamerası da aynı olacak ancak Meizu 16s Pro modelinde yer alacak olan üçüncü bir kamera daha karşımıza çıkacak. 3.kameranın özelliklerinin neler olacağı konusunda ise henüz paylaşılmış olan bir detay yok.

Muhtemelen bu kameranın derinlik algısı için kullanılan bir kamera olduğunu göreceğiz. Telefonun fiyatlarının ne olacağı ve tam olarak tanıtımın ne zaman yapılacağı konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. Bunlar için zaman içerisinde bilgiler ortaya çıkmış olacak.

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