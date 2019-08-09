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Meizu 16s Pro Özellikleriyle Rekabetçi Telefon Yolunda İlerliyor!

Meizu 16s modelinin gelişmiş sürümü olan Meizu 16s Pro'nun özellikleri netlik kazanıyor...

By Muhammed Arslan

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Meizu 16s Pro
Son raporlar Meizu‘nun yakında Meizu 16s Pro adında yeni bir amiral gemisi telefonunu tanıtacağını iddia etti. Nisan ayında resmi olan Meizu 16s cihazının geliştirilmiş bir sürümü olması bekleniyor. Son zamanlarda, Meizu M973Q telefonu Çin’deki Ulusal Radyo Kurumu veritabanında tespit edildi.
Meizu 16s, M971Q model numarasına sahipti. Bu nedenle, yeni tespit edilen M973Q‘nun Meizu 16s Pro olabileceğine inanılmaktadır. Aynı model numarası Çin’in 3C otoritesinin veritabanında da ortaya çıktı.
Meizu M973Q’nun 3C listesinde özellikleri hakkında bilgi yok. Ancak akıllı telefonun 24W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazı ile birlikte olabileceğini ortaya koyuyor. Meizu 16s ayrıca 24W hızlı şarj için destek taşıyor.
Meizu 16s Pro Özellikleriyle Rekabetçi Telefon Yolunda İlerliyor!
Temmuz ayının başında, Çin perakendeci sitesi Taobao, Meizu 16s Pro akıllı telefonun  özelliklerini yayınladı. Liste, Meizu 16s telefonunun tasarımına benzeyen akıllı telefonun bir görüntüsünü taşıyor. Önünde ince çerçevelerle çevrili çentiksiz bir ekran var.
Meizu 16s Pro Özellikleriyle Rekabetçi Telefon Yolunda İlerliyor!
Meizu 16s Pro’nun Taobao’daki görüntüsü, dikey üçlü kamera kurulumu ile donatıldığını ortaya çıkardı. Meizu 16s, çift kameralı kurulumunda Sony IMX586 48 megapiksel ana lens ve 20 megapiksel telefoto objektife sahip. Bundan dolayı yeni amiral gemisinin de oldukça iddialı özelliklere sahip olmasını bekleniyor.
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