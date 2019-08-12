Meizu 16s Pro Resmi Sitede Ortaya Çıktı

Kısa süre önce tanıtımı yapılan akıllı telefon modellerinden biri olan Meizu 16s serisi için yeni bir model daha geleceği iddia ediliyordu. Merakla beklenen yeni modelin geliştirilmiş bir seri olarak geleceği ve bu modelin adının da Meizu 16s Pro olacağı iddia edilmişti.

Yeni akıllı telefon modelleri için detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak bu serinin satış sayfasının sızdırıldığını görmüştük. Yeni seri akıllı telefonlar için bu kez resmi tanıtım sayfası sızdırıldı. Telefonların resmi sayfasının sızdırılmasıyla beraber merak edilen detaylarda netlik kazanmış oldu. Yeni akıllı telefonlar için bu detaylardan söz edelim.

Meizu 16s Pro Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların güçlü akıllı telefonlar arasında yer aldığını görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefon modellerinde, Snapdragon 855+ işlemcilerinin bulunacağı görülüyor. Yeni amiral gemisi akıllı telefonların bir adım önüne geçilmesini sağlayacak olan yeni işlemciler, RAM kısmında da desteklenecek. Öyle ki bu modelde RAM kısmında da farklılıklar olacak.

RAM kısmında da telefonların 12 GB RAM bellek miktarıyla karşımıza çıktığını göreceğiz. Pro modelinin en büyük farklarından birisi de zaten RAM kısmı olacak. Yeni akıllı telefonların depolama birimi kısmında da RAM kısmına bağlı olarak artış yapıldığını göreceğiz.

256 GB depolama alanı göreceğiz ve bu depolama alanında UFS 3.0 teknolojisi kullanılacak. RAM ve depolama alanı kısmında detaylar bir yana, yeni akıllı telefonların 48 MP değerinde ana arka kamerasının bulunması bekleniyor. Bunun dışında 20 MP değerinde iki arka kamera daha olacak.

Kavisli ekranları ve ekrandan parmak izi sensörü gibi artılarla beraber öne çıkacak olan Meizu 16s Pro akıllı telefonlarının fiyatı konusunda ise net bilgiler yok. Muhtemelen bu modelin fiyatının çok yüksek olması beklenmiyor.

Detayların netlik kazanacağı tanıtımın ne zaman yapılacağı ise net değil. Beklenti, çok kısa bir süre içerisinde tanıtımın yapılacak olması yönünde. Öyle ki satış sayfalarının ardından resmi sayfaların da sızdırıldığını gördük. Bu bile yeni akıllı telefonlar için tanıtımın yaklaştığını işaret ediyor.