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Meizu 16s Render Görüntüsü Yayınlandı

By Selin Polat

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Meizu 16s render

Çinli telefon üreticisi Meizu‘nun yakında 16 kod adlı versiyonlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz birkaç haftadır duyuyoruz ve akıllı telefon yakın zamanda TENAA sertifikası almıştı. Daha önce sızdırılmış görüntüler sayesinde, 16’ların neye benzeyeceği hakkında bir fikrimiz var, ancak şimdi resmi bir görüntü bize bu telefon hakkında nihai sonucu veriyor.

Bu render bize Meizu 16’ların küçük çerçevelerle çevrili çentiksiz bir ekrana ve sağ tarafın üstünde bir selfie kamerasına sahip olacağını gösteriyor. Arka tarafta telefonun sol köşesinde dikey olarak konumlandırılmış çift kamera var ve hemen altındaki da LED flaş halkası bulunan bir lazer otomatik odaklama sensörü bulunuyor.

Bu render görüntü daha önceki paylaşılan görsellere çok benzemiyor. Bu da ya bu zamana kadar yayınlanan Meizu 16s görüntülerinin yanlış olduğu ya da bişeylerin eksik olduğu anlamına geliyor.

TENAA’da gördüğümüz görüntüler, 16’ların sağ tarafında bir ses düğmesi ve bir güç düğmesine sahip olduğunu ortaya çıkardı, ancak bu görüntü, telefonu sol tarafında da benzer bir düzenlemelerin yer alacağını gösteriyor. 

Ayrıca, telefonun alt kısmında bir USB için çıkıntı bulunuyor. Birisi bu render görüntüleri önceki sızıntılara dayanarak yaratmıl da olabilir veya kuşkusuz düşük çözünürlüklü TENAA çekimlerinde eksik olan bir şey var.

Yakında Meizu 16‘ların tasarımı hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağımızı umuyoruz.

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