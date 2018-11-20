Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modelleri Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Söz konusu telefonlar tasarımları, kalitesi, özellikleri ve fiyatı bakımından oldukça övgü almıştı. Son zamanlarda sızdırılan haberler Meizu 16 serisine yeni bir telefonun ekleneceğini belirtiyordu. Bunların sonucunda Meizu’nun kendi CEO’su bir açıklama yaptı. Açıklamasında yeni çıkacak telefonun Meizu 16S ya da muhtemelen Meizu 16S Plus olarak adlandırılacağını doğruladı.

Bunun üzerine bir Meizu hayranı 16S için bir teknik çizim oluşturdu. Tam anlamıyla gerçek hali olmasa da oldukça iyi bir görünüme sahip. Teknik çizimde 16S tıpkı önceki modellerde ki gibi beyaz renge sahip. Ancak çerçeveler tamamen ortadan kaldırılmıştır ve çentiğe yer verilmemiştir. Parmak izi okuyucularını yorumlayacak olursak, muhtemelen önceki modellerde olduğu gibi ekraniçi bir parmak okuyucu teknolojisi yer alıyor gibi duruyor.

Burada gösterilen yeni modelin teknik çizimlerinde ayrıca üç arka kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmında orta noktaya dikey olarak yerleştirilmişlerdir. Kamera kurulumlarının altında ise yuvarlak biçimde bir flaş bulunmaktadır. Görüntü ayrıca telefonun hoparlör ızgarası ve 3.5 mm ses jakı ile çevrili bir C tipi bağlantı noktası olduğunu gösteriyor. Meizu 16S büyük olasılıkla Snapdragon 8150 tarafından desteklenecek ve 8 GB’a kadar RAM’e sahip olacak.