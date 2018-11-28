Meizu, en son Ağustos ayında amiral gemileri olan Meizu 16 ve Meizu 16 Plus‘ı piyasaya sürmüştü. Bu seriye ise yeni üye olarak Meizu 16S kısa zaman sonra katılacak. Henüz telefon için resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, bu gün telefonun çizimlerini gösteren bir görüntü sızdırıldı.

Orta çıkan teknik çizim, yeni Meizu 16S ‘in tam ekran bir tasarıma, üçlü kamera kurulumuna ve aynı Meizu 16 modelindeki gibi bir ekran içi parmak okuyucuya sahip olduğunu gösteriyor.

Meizu 16S’nin teknik çizimleri, telefonun sadece normal bir tam ekran ile değil, aynı zamanda yüksek bir ekran oranıyla birlikte geldiğini ortaya çıkarıyor. Telefonun etrafında neredeyse hiç bir çerçeve yok, ayrıca telefon çentiksiz. Muhtemelen çift taraflı cam+metal kaplamalı bir tasarımı olduğu düşünülüyor. Diğer tam ekranlı modellerin aksine, telefonun ön kamerası ekranın sol üst köşesine yerleştirilecek. Ancak bu durum Samsung Galaxy S10‘da görülen Infinity-O ekranı gibi olmayacak.

Telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kameralar arka tarafta üst kısımda diket olarak hizlanmıştır. Kamera modülünün altında, sıkça kullanılan Meizu ikonik halka LED flaşını görebiliyoruz. Daha önce sızdırılan haberlere göre alt kısımında ise bir hoparlör, bir USB C-tipi bağlantı noktası ve bir 3,5 mm ses girişi ile birlikte geleceği iddia ediliyor.

Yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenilen Meizu 16S ‘in Qualcomm’un yaklaşan Snapdragon 8150 yongasıyla destekleneceği söylentileri de şu anda mevcut. Bu durumda telefon 7nm işlem ünitesi kullanılarak üretilecek ve 8GB RAM ile birleştirileceği anlamına gelir.