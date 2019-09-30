Meizu 16T AnTuTu Sonuçları Rekor Seviyede!

Meizu, yeni amiral gemisinde performansı daha da ön plana çıkarıyor...

Son söylentiler Meizu‘nun 23 Ekim’de Çin’de Meizu 16T adlı yeni telefonunu tanıtacağını iddia etti. Bir oyun merkezli amiral gemisi telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm özellikleri ile TENAA’da kısa süre önce ortaya çıkan Meizu M928Q telefon yaklaşmakta olan Meizu 16T telefonu olabilir.

Aynı model numarasına sahip telefonun performans raporunu ve temel özelliklerini ortaya çıkaran AnTuTu sonuçları da yayınlandı. AnTuTu benchmark ekran görüntüsünde gösterilen m1928 telefonu, TENAA’nın M928Q telefonu olarak biliniyor. Söz konusu Meizu 16T‘nin 1080×2232 piksel çözünürlük ve 18.5:9 yüksek boy oranı sunan bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni çıkan Meizu 16s Pro ve Nisan ayındaki Meizu 16s da yer alan 6.2 inçlik ekranlardaki aynı ekran çözünürlüğünü destekliyor. TENAA listesi, Meizu 16T’nin 6.5 inçlik OLED ekranı ile daha büyük olduğunu ortaya koydu.

AnTuTu sonuçları, akıllı telefonun Snapdragon 855 mobil platform ve 6 GB RAM tarafından desteklendiğini gösteriyor. Telefon 128 GB dahili bir depolamaya sahiptir ve Android 9 Pie ile kutudan çıkacak.

2.96GHz Snapdragon 855 Plus ile karşılaştırıldığında daha yavaş saat hızı 2.84GHz olan bir işlemciyle Meizu 16T, AnTuTu skorunu 418.909 seviyesine çıkarmayı başardı. Bu puan AnTuTu’nun ortalama 130660 puan, 159213 puan, 68704 puan ve 60332 puan CPU, GPU, bellek ve UX testleridir.