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Meizu 16T Ses Deneyimi Konusunda Lider Olabilir!

Meizu'nun en yeni amiral gemisi Meizu 16T'nin çift hoparlör desteği ile geleceği ve en iyi ses deneyimi sunan telefonlardan birisi olacağı iddia ediliyor...

Muhammed Arslan

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Meizu 16T Ses Deneyimi Konusunda Lider Olabilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, 23 Ekim’de yaklaşmakta olan Meizu 16T akıllı telefonunu tanıtacağını çoktan onayladı. Geçtiğimiz birkaç günden beri, şirket telefonun çeşitli posterlerini paylaşarak, her geçen gün telefonun özelliklerini açığa çıkarıyor.

Şirket tarafından paylaşılan en son posterde, “immersive(sürükleyici)” anahtar kelimesi yer alıyor. Tabi ki bu etiketin tam olarak neyi vurguladını söylemek zor. Ancak telefonun çift hoparlörle geleceği iddiaları gerçek olursa, ses deneyimine vurgu yapıyor olabilir.

Daha önce, şirket, cihaz için daha büyük bir ekran ve daha hafif bir gövde özelliğini paylaşmıştı. Şirket özellikleri henüz tam açıklamadı. Ama telefonun TENAA listesi, birçok meraka cevap verdi. Meizu 16T TENAA listesi akıllı telefonun 1080×2232 piksel FullHD+ ekran çözünürlüğünü destekleyen 6,5 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu gösterdi.

Meizu 16T Ses Deneyimi Konusunda Lider Olabilir!

Telefon simetrik çerçevelere sahip oldu için en boy oranı 18.5:9‘dur. Cihaz aynı zamanda bir ekran içi parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama ile birlikte 2.84 GHz hızında saatli Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenecek.

Akıllı telefonun AnTuTu listesi, 418 binden daha fazla bir kıyaslama puanına sahip olacağını ortaya çıkardı. Kamera bölümüne geldiğinde, telefonun arkasında 12 megapiksellik bir birincil sensör, 8 megapiksellik bir ikincil sensör ve 5 megapiksellik bir üçüncül sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

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