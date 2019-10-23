Meizu 16T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Meizu, Meizu 16T ‘yi 2019 yılının üçüncü amiral gemisi olarak tanıttı. Nisan ayında, Çin firması Snapdragon 855 mobil platformla çalışan Meizu 16s telefonunu duyurdu. Buna ek olarak da Ağustos ayında yine Snapdragon 855 ile çalışan Meizu 16s Pro telefonunu piyasaya sürdü.

Bugün piyasaya çıkan Meizu 16T, Snapdragon 855 yonga destekli oyun merkezli bir telefon. Meizu 16s ve 16s Pro telefonlardan daha büyük bir ekran ve daha büyük bir batarya ile geliyor. Ayrıca 282 dolarlık oldukça uygun başlangıç ​​fiyatı ile geldi.

6.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Şirketin öncül amiral gemisi telefonları gibi, bu telefon da ekranın üstünde ve altında ince boyutlu simetrik çerçevelere sahip. AMOLED ekran 18.5:9’luk yüksek bir en boy oranı sunuyor. Ayrıca 1080×2232 piksel FullHD çözünürlük, 600nits parlaklık ve DCI-P3 renk gamı ​​için destek taşıyor. Ekran, Super mTouch ekran parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır.

Meizu 16T’de bulunan 8 GB’lık LPDDR4x RAM ile çalışıyor. Yeni amiral gemisi telefonlar gibi, Meizu 16T de 256 GB’a kadar UFS 3.0 depolama alanıyla geliyor. Cihaz’da 18W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh batarya var.

Meizu 16T, sürükleyici oyun deneyimi için doğrusal titreşim motoru ve Game Mode 4.0 ile gelen oyun odaklı bir telefon. Meizu, Meizu 16T’deki oyun deneyimini geliştirmek için Tencent ile birlikte çalışmıştır. Akıllı telefon, OneMind 3.5 AI motorunu kullanan Android 9 Pie OS ve Flyme 7 UI ile kutudan çıkacak.

Meizu 16T’nin arka tarafında f/1.9 açıklıklı Sony IMX362 12 megapiksel ve ana objektif olarak PDAF, 118 derece görüş alanı ve f/2.2 açıklıklı 8 megapiksel ultra geniş objektif ile 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Meizu 16T Fiyatı ve Renk Seçenekleri