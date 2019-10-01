Meizu 16T Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Meizu 16T, şirketin diğer amiral gemilerinin aksine sessizliğini koruyan bir cihaz oldu. Dün AnTuTu sonuçları yayınlandı ve cihaz nihayet resmiyet kazanmaya başladı. Meizu, 23 Ekim’de Çin’de Meizu 16T telefonunun tanıtım davetiyesini paylaştı.

16T, Meizu 16s’de bulunan aynı olan bir Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 1080×2232 piksel çözünürlük ve 18.5:9 gibi yüksek boy oranı ile geliyor. Yaklaşan amiral gemisi TENAA’da da ortaya çıktı.

6.5 inç OLED ekrana sahip. Bu, Meizu 16s Pro ve Meizu 16s‘da bulunan 6.2 inçlik ekrandan daha büyük. 16T, 6GB + 128GB varyantının yanı sıra 8GB + 256GB depolama seçeneğine de ev sahipliği yapıyor.

Dahası, Meizu 16T 4400mAh batarya ile birlikte geliyor. Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak. Telefon 12MP + 10MP + 5MP üçlü kamera sensörüne sahiptir. Ön tarafta bir 16MP selfie kamerası var. Meizu 16s’ın daha güçlü bir 48MP + 20MP + 16MP üçlü kameraya sahip olduğunu unutmamalıyız.