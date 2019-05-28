Meizu 16Xs Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Redmi K20 serisi dışında, bir sonraki beklenen tanıtım etkinliği Meizu 16Xs üzerine olacak. Meizu, 30 Mayıs Perşembe günü telefonu tanıtacak. Cihazın, biri ultra geniş açılı kamera olan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor.

Bu gün de akıllı telefondan alınmış kamera görüntüleri çevrim içi olarak görüntülendi. Resimler bir Meizu mühendisi tarafından Weibo’da paylaşıldı. Fotoğrafların birisi standart ve diğeri ise ultra geniş açılı kameradan alınmış.

Ultra geniş açılı fotoğraf pratikte zoom yakınlığında netlikte bozma yapmadığı için çok fazla övgü alıyor. Mercek eğimi resim kalitesi bakımından oldukça önemli. Kameranın mercek konumlandırması ve yazılım özellikleri sayesinde Meizu 16Xs bozulmalar yaşamaz.

Meizu 16Xs, ekran içi parmak izi tarayıcı ile 6.2 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak. 6GB RAM ve 64GB depolama alanıyla eşleştirilen 2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek. 16Mp selfie kamerası ve 48MP + 5MP + 8MP üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.