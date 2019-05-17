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Meizu 16Xs Özellikleri Gün Yüzüne Çıkıyor!

Meizu orta sınıf segmentine yeni bir akıllı telefonu ekleyecek. İşte, Meizu 16Xs'in temel özelliklerinden bazıları....

By Muhammed Arslan

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Meizu, Meizu 16X akıllı telefonunu geçtiğimiz yıl Çin pazarında piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket Meizu 16Xs akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon şimdiden tasarımını ve bazı önemli özelliklerini gösteren TENAA listelemesinde görüntülendi.

Görüntülerden, telefonun arka panelde üçlü kamera kurulumuyla birlikte geleceği anlaşılıyor. Bu, Meizu’nun arka panelinde üç kamera sensörüne sahip ilk akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Arka kamera sensörleri sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiştir.

Rapora göre cihaz, önceki modelin Snapdragon 710 yonga setine göre çok daha düşük bir yükseltme olan Qualcomm Snapdragon 712 işlemci tarafından desteklenecek. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile gelecek.

Meizu 16Xs Özellikleri Gün Yüzüne Çıkıyor!

Her zamanki bağlantı seçenekleriyle birlikte, akıllı telefon NFC’yi de destekleyecek ve 3.5mm kulaklık girişi bulunacak. Fiyatlara gelince, telefonun ortalama 289 dolara geleceği iddia ediliyor.

Önceki modele kısaca bir göz gezdirecek olursak Meizu 16X, 6GB RAM ve Adreno 616 GPU ile 2.2GHz’ye kadar hızla çalışan Snapdragon 710 işlemciye sahiptir. %90.62 ekran/gövde oranına sahip 6 inçlik bir AMOLED ekran ile gelmişti.

Kameraya gelince, telefonun ön tarafında güçlü bir 20MP kamera bulunurken, arka kamera kurulumunda 1.55um büyük piksel, HDR, OIS ve AI ile 12MP IMX380 + 20MP IMX350 çift kamera bulunuyor. Yükseltilmiş versiyonun da biraz daha yüksek özelliklerle gelmesi muhtemel.

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