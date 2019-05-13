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Meizu 16Xs Snapdragon 712 Yonga Seti ile Geliyor!

Meizu 16Xs'in Çin pazarındaki en popüler orta sınıf akıllı telefonlar biri olan mevcut Xiaomi Mi 9 SE'ye rakip olması bekleniyor...

By Muhammed Arslan

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Türkiye’de çok fazla bilinen bir marka olmasa da kısmen, Xiaomi‘ye rakip olacak Meizu, yeni amiral gemisi Meizu 16s ile giriş yaptı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Çin’den gelen raporlar, Meizu’nun bu ayın sonunda Meizu 16Xs olarak adlandırılan yeni telefon piyasaya süreceğini öne sürdü.

Telefonun ismi daha öncesinde hiç duyulmamış olsa da, cihaz mevcut Meizu X‘in geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Meizu X, MediaTek Helio P20 yonga setini ve 3GB RAM ile eşleşen 32GB’lik sürümünde gelmişti.

Ancak yeni Meizu 16Xs‘in Çin pazarındaki en popüler orta sınıf akıllı telefonlara rakip olması bekleniyor. Hatta bunlardan biri mevcut Xiaomi Mi 9 SE de olabilir. En son söylentilere göre Meizu 16Xs, Snapdragon 712 yonga seti ile desteklenecek. M926Q model numarasıyla birlikte geleceği söyleniyor.

Bellek seçenekleri arasında 6GB RAM + 64GB depolama ve 6GB RAM + 128GB RAM içeren ve üst seviye bir model sunan iki farklı sürüm olacak. Bunun yanı sıra, cihazın ayrıca arka panelinde, üçlü kamera modülüne sahip olması bekleniyor.

Meizu 16Xs’in fiyatının 364 dolar olduğu iddia ediliyor. Tabii ki telefonun hakkında sızıdırılan bütün bilgiler yeni. Muhtemelen şirket bu ayın ilerleyen zamanlarında yeni özellikleri hakkında bir kaç açıklama yapar. Bu sayede telefonun hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

KaynakPlayfuldroid
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