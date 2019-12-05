Meizu 17, Meizu’nun İlk Snapdragon 865 Yonga Sistemli Telefonu Olacak!

Yeni Qualcomm amiral gemisi yonga sisteminin resmi açılışından sonra her telefon üreticisi yeni yonga sistemini baz alan cihazlar üretmeye çalışıyor gibi. Xiaomi ve Oppo‘dan, sonra Meizu da bu yonga sistemini benimsediğini ortaya koyuyor. Meizu 17′de SD 865 ile satışa sunulacak.

Çinli marka gerçekten de yeni çıkan Meizu 17‘nin yeni Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağını duyurdu. Ek olarak, Meizu, cihazın gelecek yıl piyasaya sürüleceğini ve yeni yonga sistemi ile gelen ilk telefon olacağını da belirtti. Yani Meizu 17, Xiaomi, Oppo ve diğerlerinden daha erken yayınlanacak. Ancak 2020 baharının bu talebi doğrulamasını beklemeliyiz.

Meizu 17, elbette 5G bağlantısı da sağlayacak. Akıllı telefon, Dual-Mode NSA / SA’daki bir sonraki gen hücresel şebekesini destekleyebilecek. Şu anda, Meizu’nun 17’nin diğer özelliklerinden haberdar değiliz. Cihazın, serisinin simetrik görünüşünden vazgeçmiş olduğunu bilsek de, tam ekran tasarımın başka bir biçimini benimsemesini bekliyoruz.