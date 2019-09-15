Meizu 17 Tasarımı Ortaya Çıktı

Meizu, Çinli akıllı telefon üreticileri arasında ilk sıralara doğru oynamaya başladı. Markanın yeni seri akıllı telefon modellerinde başta tasarım kısmında isteneni vermeye başladığını gördük. Son olarak Meizu 17 akıllı telefon modeli için bu detaylar ortaya çıktı.

Meizu 16s Pro serisinden sonra gelmesi beklenen Meizu 17 akıllı telefonlarının şimdiden fark yaratan özelliklerle geleceği konuşuluyor.

Son olarak telefonların tasarım görselleri konusunda bazı detaylar paylaşıldı. Bu detaylar ne kadar iddialı bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yeni akıllı telefon modelinin tasarım konusunda detaylarından söz edelim.

Meizu 17 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon tasarım kısmında beklentilerin çok daha önünde bir model. Telefonun tasarım açısından kavisli ekranlarının öne çıktığını görmek mümkün olacak. Telefonların üst kısmında çok ince bir çerçeve kullanılacak. Çentik alanı yerine ince çerçevenin kullanılması biraz daha kabul edilebilir olan bir durum.

Çerçeveler oldukça ince olacak ve ön kameranın bu alanda yer aldığını görmek mümkün olacak ancak aynı şey telefonun yan kısımları için geçerli değil. Yan kısımlarda tamamen kavisli bir ekran kullanıldığını göreceğiz. Yan kısımlarda sunulan bu kavisli yapı, telefonun ekran gövde oranının çok daha yüksek olmasını sağlayacak.

Alt kısımda da bir çerçeve alanı yer alacak olan telefonların %90’ın üzerinde ekran gövde oranı ile dikkat çekmesi söz konusu olacak. Haliyle kavisli ekran tasarımıyla beraber çok daha iddialı bir telefonun karşımıza çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bunların dışında arka kısımda ise kamera diziliminin yerini koruduğunu göreceğiz.

Üç kamera üst üste bir şekilde kullanılacak ve kameranın hemen altında da bir flaş ışığı yer alacak. Kameraların hemen altında yer alan flaş ışığının genel tasarım olarak benzerlerinden biraz daha farklı durduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine kamera kısmında ise 48 MP ana kamera kullanımı ile geniş açılı ve telefoto kamera kullanımlarının dikkat çektiğini görmek mümkün olacak.

Teknik özellikleri kısmında herhangi bir detayı paylaşılmayan Meizu 17, muhtemelen teknik özellikleri kısmında da iddialı özellikler göreceğiz. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde görmeye alışık olduğumuz Snapdragon 855 işlemcileri ya da Plus modeli gibi artılar bekliyoruz.

Ekrandan parmak izi okuma, yüksek RAM kapasitesi gibi değerler de yine beklenen değerler. Tasarımı ortaya çıkan telefonların şu an tanıtım tarihi kesinlik kazanmadı. Muhtemelen tanıtım tarihi için de yeni açıklamaları beklemek gerekecek.