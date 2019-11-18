Meizu 17 Teknik Çizimi Sızdırıldı!

Meizu’nun simetri takıntısı, ince çerçevelere sahip Meizu 16S Pro gibi güzel akıllı telefon tasarımlarına yol açtı. Bununla birlikte, şirketin sıfır çerçeve peşinde koşması, yeni amiral gemisinde mümkün olabilir. Weibo’da paylaşılan Meizu 17’nin teknik çizimi ön panel tasarımının eşsizliğini gösteriyor.

Sağ üst köşede, batarya simgesinin yanında oldukça küçük bir şekilde kamera deliği mevcut. Meizu 16S Pro üst çerçevede bir selfie kamerası ile geldi. Bu da, üst çerçevenin biraz kalın olmasına sebep oldu. Ancak bu durum yeni Meizu 17 amiral gemisinde değişiyor.

Durum çubuğundaki ağ ve pil simgelerinin yanında yan yana duran minik ön kamera ile rekabetçi bir tasarıma benziyor. Vivo S1‘in ekranında çok küçük bir ön kamera algılayıcısı olduğunu gördük.

Kameranın yeni yerleşimi sayesinde, üst ve alt kısımdaki çerçeveler son derece ince hale geliyor. Bu sayede ekran gövde oranı da artıyor. Teknik çizim ayrıca ön tarafta bir ekran içi parmak izi sensörünü gösteriyor. Arkada halka flaşı olan üçlü kamera kurulumu var.

Bunun büyük olasılıkla Meizu 17’nin bir hayran tarafından yapılmış olan teknik çizimi olduğu düşünülüyor. Şirket tarafından yeni telefon hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Yakın zamanda birçok sızıntı ile daha fazla özelliği öğrenebiliriz.