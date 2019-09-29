Meizu 17 Teknik Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Meizu 17 iddialı geliyor. Meizu 17 akıllı telefonlarında nasıl özellikler bulunacak. İşte tüm bilinenler ve yeni görsellerle Meizu 17 akıllı telefonları.

İlginç tasarımlarıyla son dönemin dikkat çeken markalarından biri olan Meizu, yeni akıllı telefon modellerinde yine dikkat çeken tasarımlarla öne çıkmıştı. Markanın bundan sonraki akıllı telefonları için de bilgiler gelmeye başladı. Yine iddialı modellerden biri olması beklenen yeni akıllı telefon Meizu 17 olacak.

Başta tasarımı ile dikkat çekecek bir telefon olarak geleceği ortaya çıkan Meizu 17 akıllı telefonlarının amiral gemisi özelliklerine sahip modeller olarak geleceğini de ekleyelim. Teknik kısımda da çok başarılı bir model olması beklenen telefonların son görselleri paylaşılmış durumda.

Meizu 17 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlarda yer alacak olan tasarım, kavisli ekran yapısı ile öne çıkacak. Bu modellerin kavisli ekran kullandığını ve her iki taraftan da çerçevesiz bir akıllı telefon olarak geleceği görülüyor. Yan kısımlarda tamamen çerçevesiz bir tasarımın kullanılacağı akıllı telefonun, üst ve alt kısımlarda ise yine çok ince çerçeveler kullandığını görmek mümkün olacak.

Özellikle üst kısımda kullanılan çerçevenin dikkat çekici olacağını ekleyelim. Bu bölüm biraz daha öne çıkacak kadar kalın olacak. Fakat herhangi bir çentik alanının kullanılmadığını göreceğiz. Genel tasarım konusunda paylaşılan detaylar bu şekilde. Tasarımı bir kenara aldığımız zaman amiral gemisi akıllı telefon modellerinden biri ile karşı karşıya kalacağımızı görmekteyiz.

Amiral gemisi serisine dahil olacak olan Meizu 17 modelinin içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri bulunacak. Seriyi amiral gemisi akıllı telefon modellerine dahil edecek olan işlemci hamlesinin dışında dikkat çekecek olan bir diğer nokta ise kameralar olacak.

Uzun süredir konuşulduğu gibi bu akıllı telefon modelinde 64 MP değerinde ana arka kameranın kullanılması söz konusu olacak.

Dikkat çekici kamera özellikleriyle beraber sunulacak Meizu 17, RAM kısmında da üst seviye bir model olacak. Telefonda 8 GB RAM miktarının yer alması beklentisi var. Tüm bu özellikler ve tasarım için detaylı anlatımların yapılması beklenen tanıtım tarihi ise net olarak açıklanmadı. Fakat yeni akıllı telefonların 2020 yılında satışa çıkması noktasında tahminler var.