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Meizu 18 Max Snapdragon 875 ve 120 Watt Hızlı Şarj ile Gelebilir

Selin Polat

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Meizu 18 Max Snapdragon 875 ve 120 Watt Hızlı Şarj ile Gelebilir

Meizu 17 ailesi Mayıs ayında geri geldi, ancak o zamandan beri Çinli üreticiden pek bir şey duymadık. Yine de bugün Weibo’daki bir sızıntı, Meizu 18 Max 5G‘nin ilk görüntülerine ve teknik özelliklerine sahip olduğunu iddia ediyor.

Yaklaşan amiral gemisinin UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 875 yonga setine sahip olduğu söyleniyor.

Ekranın 3K OLED olduğu söyleniyor ve 32 MP selfie kamera için bir delik yer alıyor. Arka tarafta ise, ZEISS optikli 64MP ana kamera görebiliriz.

Ve işte burada ilginç hale geliyor – bu resme göre, telefon, Meizu 17‘deki 30W şarja göre büyük bir sıçrama olan 120W ve kablosuz olarak 45W şarjı destekleyecek. Oyun için çift doğrusal titreşim motoru da bekleniyor.

Ancak, tüm bu sızıntıların net olmayan tarafları da var. Telefon biraz şüpheli görünüyor, arka panelde herhangi bir flaş görüntüsü bulunmuyor. Meizu’nun hızlı şarj konusunda hiçbir zaman ön saflarında yer almadığını görünce bu haberin doğruluğu konusnda da ister istemez şüphe duyuyoruz. Daha fazla sızıntı geldiğinde tüm bu sorulara cevap bulacağız.

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KaynakGsmarena
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