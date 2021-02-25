Ana Sayfa Akıllı Telefon Meizu 18 Pro, Bir Kez Daha Gündeme Geldi!

Meizu 18 Pro, Bir Kez Daha Gündeme Geldi!

Meizu 18 serisi çok yakında piyasada yerini alacak. Meizu 18 Pro'nun ekran boyutu ve tasarımı da ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

-

0
meizu-18

Bugün erken saatlerde, Meizu 18 serisi şirket tarafından resmi Weibo hesabında gündeme geldi. Yeni seri, Meizu 18 ve 18 Pro modelini içeriyor. Meizu 18 Pro’nun detayları ise bugün gün yüzüne çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi, her iki telefonun da posterini içeren iki yeni gönderi paylaştı. Şirket, bu yayınlarda cihazın ekranını ve hafif tasarımını da vurguladı.

Ekrandan bahsedersek, temel model 6,2 inç ekran ve ön tarafta bir selfie kamera bulunduruyor. Pro modeli ise ön tarafında 6.2 inçlik bir panele sahip ve ayrıca 2K çözünürlük sunuyor.

Meizu 18 serisi ile ilgili diğer detaylar şu anda hala bilinmiyor. Bununla birlikte telefonun Snapdragon 870 işlemci, 8GB RAM ve 256GB’a kadar dahili depolama bulundurduğu söyleniyor.

meizu-18

Pro modelinin de Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Meizu 18’in 64 megapiksel bir ana kamerayla geleceği söyleniyor. Öte yandan, Pro sürümünün dörtlü bir kamera modülüne sahip olduğu belirtiliyor.

Her iki akıllı telefon da, şirketin kendi özel kullanıcı arayüzüyle Android 11 işletim sistemini destekliyor. Meizu 18 Pro’nun 40W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile güçlendirildiği söyleniyor.

meizu-18

Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, her iki akıllı telefonun da Full HD + ekran çözünürlüğü ve yüksek 120Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacağına işaret ediyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmochina

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Apple iPhone 13 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Apple'ın yeni piyasaya sürülen iPhone 12 modelleri Qualcomm Snapdragon X55 modem ile birlikte geliyor ve şimdi son rapora göre yeni iPhone 13 modelleri de...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Yeni Apple iMac Modelleri Beş Renkte Satışa Sunulacak!

Yaklaşan Apple cihazları hakkında birkaç rapor var ve şirket Intel'den kendi ARM tabanlı Apple Silikon işlemcilerine geçmeye başladığında insanlar yeni nesil Mac cihazlarını sabırsızlıkla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo A54 5G’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo'nun Oppo A54 4G adlı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Telefonun yaklaşık 200 Euro ile 300 Euro arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Serisinin Fiyatı ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Oppo'nun Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite gibi Find X3 serisi akıllı telefonları 11 Mart'ta Avrupa'da piyasaya süreceği tahmin ediliyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 18 Pro, Bir Kez Daha Gündeme Geldi!

Bugün erken saatlerde, Meizu 18 serisi şirket tarafından resmi Weibo hesabında gündeme geldi. Yeni seri, Meizu 18 ve 18 Pro modelini içeriyor. Meizu...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014