Meizu 18 Pro, Bir Kez Daha Gündeme Geldi!

Bugün erken saatlerde, Meizu 18 serisi şirket tarafından resmi Weibo hesabında gündeme geldi. Yeni seri, Meizu 18 ve 18 Pro modelini içeriyor. Meizu 18 Pro’nun detayları ise bugün gün yüzüne çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi, her iki telefonun da posterini içeren iki yeni gönderi paylaştı. Şirket, bu yayınlarda cihazın ekranını ve hafif tasarımını da vurguladı.

Ekrandan bahsedersek, temel model 6,2 inç ekran ve ön tarafta bir selfie kamera bulunduruyor. Pro modeli ise ön tarafında 6.2 inçlik bir panele sahip ve ayrıca 2K çözünürlük sunuyor.

Meizu 18 serisi ile ilgili diğer detaylar şu anda hala bilinmiyor. Bununla birlikte telefonun Snapdragon 870 işlemci, 8GB RAM ve 256GB’a kadar dahili depolama bulundurduğu söyleniyor.

Pro modelinin de Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Meizu 18’in 64 megapiksel bir ana kamerayla geleceği söyleniyor. Öte yandan, Pro sürümünün dörtlü bir kamera modülüne sahip olduğu belirtiliyor.

Her iki akıllı telefon da, şirketin kendi özel kullanıcı arayüzüyle Android 11 işletim sistemini destekliyor. Meizu 18 Pro’nun 40W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile güçlendirildiği söyleniyor.

Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, her iki akıllı telefonun da Full HD + ekran çözünürlüğü ve yüksek 120Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacağına işaret ediyor.