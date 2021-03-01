Meizu 18 Pro’nun Özellikleri Onaylandı!

Meizu, 3 Mart’ta Meizu 18 ve Meizu 18 Pro akıllı telefonlarını duyuracak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde şirket, Meizu 18 serisinin özellikleriyle ilgili bazı önemli bilgileri doğruladı. Bugün de birkaç özelliği daha onayladı.

Meizu 18’in 6.2 inçlik kavisli kenarlı OLED ekrana sahip olacağı ve üst ortada bir deliğe sahip olacağı biliniyor. Full HD + çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor. Öte yandan Meizu 18 Pro, QHD + çözünürlük ve 120Hzz yenileme hızı desteğiyle daha büyük bir ekran barındırabilir.

Meizu 18 Pro’nun 44 megapiksel ön kamerası bulunuyor. Ve Meizu 18 ikilisinin Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile geleceği söyleniyor. Meizu 18, 4.000mAh pil ile gelirken, Meizu 18 Pro 4.500mAh kapasiteli daha büyük bir pil barındırabilir.

Her iki telefon da 36W ve 45W hızlı şarj özelliklerine sahip olabilir. Meizu 18 modelleri, optimize edilmiş performans için yeni “One Mind XXX” özelliği ile donatılacak. Her iki telefonun da Qualcomm’un 3D Sonic Sensor ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusuyla gelmesi bekleniyor.

Bugün ortaya çıkan sızdırılan posterler, Meizu 18 Pro’nun büyük boyutlu bir kamera modülüne sahip olacağını ortaya çıkardı. Sızıntı, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 129 derecelik 48 megapiksel süper geniş lens, 8 megapiksel periskop telefoto lens, lazer otofokus ünitesi ve 3D ToF sensörüyle olabileceğini ortaya koyuyor.