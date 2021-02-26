Meizu, 18 Pro’nun Üst Düzey Özellikleri Doğrulandı!

Meizu, akıllı telefon pazarında eski başarısını tekrar yakalamak için yeni 18 serisini üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin 3 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacağı bu yeni serisinin Pro modelinin bazı özellikleri şirket tarafından doğrulanmış durumda.

Yeni Meizu 18 Pro‘nun Snapdragon 888 yonga seti ve UFS 3.1 depolamaya aynı zamanda LPDDR5 RAM‘e sahip olacağı açıklandı. Bu özellikleri ile yeni model kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.





Bununla birlikte şirket yeni serisinde bu performans ve gücü çok iyi optimize etmek için yeni One Mind 8.xxx güncellemesini kullanacak. Önümüzdeki hafta Çin’de gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulacak olan bu yeni serinin, Pro olmayan modeli ise Snapdragon 870 yonga seti ve arka tarafında 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera modülü ile gelecek. Cihazın dünya ve ülkemiz pazarına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.