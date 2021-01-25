Meizu 18 Serisi, Çok Yakında Piyasada Yerini Alabilir!

Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 serisi, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro Plus’tan sonra Meizu da kendi çapında bir telefon çıkarmak için hazırlanıyor. Yukarıda sayılan tük telefonlar Snapdragon 888 işlemciye sahip. Bu nedenle Meizu’nun da Snapdragon 888 işlemciyle desteklenen yeni Meizu 18 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şu anda Meizu 18 serisinin teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat son çıkan bilgilere göre telefon 1544 dolar fiyat etiketine sahip olabilir. Serinin Meizu 18 ve Meizu 18 Pro olmak üzere iki model içereceği yönünde söylentiler bulunuyor.

Söylentilere göre Meizu 18, 120 Hz yenileme hızı sunan bir Samsung E4 AMOLED panel ile donatılabilir. Üstelik ekran, delikli bir tasarımı da beraberinde getirebilir.

Meizu 18 Pro’nun, 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip bir periskop telefoto lens içerebilen dörtlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Cihazın, 100W hızlı şarj ve 40W / 55W kablosuz hızlı şarj desteğini de beraberinde getireceği söyleniyor.

Meizu 18 Pro, Mayıs ayında resmiyet kazanan Meizu 17 Pro’nun yerini alacak. Telefonda, Full HD + çözünürlük sunan 6,6 inç S-AMOLED 120Hz ekran bulunması bekleniyor. Snapdragon 865 ile desteklenmesi beklenen telefonda, 20 megapiksel ön kamera ve bir 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (telefoto) + 32-megapiksel (derece geniş) + 0.3 megapiksel (TOF) dört kamera sistemi bulunabilir.