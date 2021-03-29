Meizu 18 Serisi Küresel Pazara Çıkmaya Başlıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, pazarda eskisi kadar etkili olamasa da yeni modeller sunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket Mart ayının başında yeni Meizu 18 serisini tanıtmıştı. Şirket ilk tanıtımında yeni serisinin küresel pazara sunup sunmayacağı konusunda birşey söylememişti.

Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirketin yeni serisini bugünden itibaren AliExpress üzerinden 819 dolar fiyat başlangıcıyla satışa çıkardığı belli oldu. Meizu 18 ve Meizu 18 Pro olarak satışa çıkan cihazların listede Global Sürümü değil de Çin Sürümü şeklinde sunulduğu ve bu yüzden de Google ürünlerinin kullanmadığı belirtiliyor.

Meizu 18, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama versiyonu ile 819 dolar iken, 256 GB versiyonu ise 50 dolar daha fazla ödeme yapılarak satın alınabiliyor. Ayrıca Meizu 18‘in 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı versiyonu ise 899 dolar fiyat etiketine sahip. Meizu 18 Pro‘ya baktığımızda da, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama modeli 1019 dolar fiyat etiketiyle birlikte sunuluyor. Ayrıca cihazın Beyaz, Mavi ve Gri renk seçenekleri bulunuyor.

Bunun dışında Meizu 18, 6.2 inç Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ bir ekran ve 20 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Cihazın içerisinde Snapdragon 888 (5 nm) yonga seti ve 36 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Arka tarafta ise, 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel telefoto + 16 Megapiksel ultra olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor.

Meizu 18 Pro‘da ise, 6.7 inç Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ bir ekran ve 44 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel telefoto + 32 Megapiksel ultra + 0.3 Megapiksel TOF 3D olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

Cihazın içerisinde yine Snapdragon 888 (5 nm) yonga seti ve 40 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Her iki cihazda Android 11, Flyme 9 arayüzü ve UFS 3.1 depolama desteğine sahip.